Nissan ortağı Renault'dan kendi hisselerinin bir bölümünü geri alıyor!
Nissan'ın ortağı Renault'dan kendi hisselerinin bir bölümünü geri alacağı açıklandı.
Japon otomobil üreticisi Nissan, Fransız ortağı Renault'dan kendi hisselerinin %5'ini geri satın alacak.
Renault, anlaşmanın şirkete 494 milyon Euro nakit girişi sağlayacağını, bunun da borçlarını azaltma ve yatırım yapılabilir kredi notuna geri dönme yolunda bir adım olacağını söyledi.
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