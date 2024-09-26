Nissan ortağı Renault'dan kendi hisselerinin bir bölümünü geri alıyor!

Nissan'ın ortağı Renault'dan kendi hisselerinin bir bölümünü geri alacağı açıklandı.

Nissan ortağı Renault'dan kendi hisselerinin bir bölümünü geri alıyor!
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Reuters
Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:02

Japon otomobil üreticisi Nissan, Fransız ortağı Renault'dan kendi hisselerinin %5'ini geri satın alacak.

Renault, anlaşmanın şirkete 494 milyon Euro nakit girişi sağlayacağını, bunun da borçlarını azaltma ve yatırım yapılabilir kredi notuna geri dönme yolunda bir adım olacağını söyledi.


Etiketler: #Nissan #Renault #otomobil

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