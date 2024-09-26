Tesla Model Y rakibinden dev indirim! Sadece 724 bin liradan başlıyor...

Tesla Model Y'nin en çok satan elektrikli araç olarak öne çıkmasından bu yana, ona rakip olarak birçok yeni ve cazip alternatif lanse edildi ve henüz hiçbiri tacı alamadı. Ancak Nio, kitlesel pazara yönelik Onvo markalı L60'ın bu anlatıyı değiştirebileceğine ve agresif bir şekilde rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülebileceğine inanıyor.