Tesla Model Y rakibinden dev indirim! Sadece 724 bin liradan başlıyor...
Şangay merkezli otomobil üreticisi Nio, Tesla'nın Model Y'sine karşı Onvo L60 fiyatını düşürdü. Model 724 bin liradan başlıyor.
Tesla Model Y'nin en çok satan elektrikli araç olarak öne çıkmasından bu yana, ona rakip olarak birçok yeni ve cazip alternatif lanse edildi ve henüz hiçbiri tacı alamadı. Ancak Nio, kitlesel pazara yönelik Onvo markalı L60'ın bu anlatıyı değiştirebileceğine ve agresif bir şekilde rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülebileceğine inanıyor.
Sadece Tesla'yı dürtmekle yetinmeyen Nio, mayıs ayında açıkladığı 219,900 yuanlık (yaklaşık 31,200 dolar) cazip fiyatını daha da düşürdü ki bu fiyat o zaman bile Tesla'nın 249,900 yuan (yaklaşık 35,400 dolar) fiyatlı Model Y'sinin altındaydı.
Mümkün olduğunca az nakit vermek isteyen müşteriler, sadece 149.900 yuan (yaklaşık 21.200 dolar) yani 723 bin 980 Türk Lirası karşılığında yepyeni bir Onvo L60 alabilir ve ardından 60 kWh pil için 85 dolar ve 85 kWh paket için 125 dolar aylık abonelik ödeyebilirler.
L60'a bir batarya paketi eklediğinizde fiyatlar yükseliyor ancak yine de Tesla Model Y'nin altında kalıyor. 60 kWh'lik bir pakete sahip giriş seviyesi L60 29.200 dolara yani 997 bin 180 TL'ye alınabilir ve daha büyük 85 kWh'lik bir pakete sahip olan 33 bin 300 dolardan başlıyor.
L60'ın hem tek hem de çift motorlu versiyonları mevcut, ancak yalnızca tek motorlu varyantın fiyatları onaylandı. Arkadan itişli modeller 322 hp (240 kW) ve 225 lb-ft (305 Nm) güç sunarken, dört çeker versiyonlar ön aksa 134 hp (100 kW) motor ekliyor.
Eşdeğer bir Tesla Model Y satın almak Çinli alıcılara yaklaşık 35,400 dolar geri ödeyecek ve L60'ın aksine Tesla, Nio'nun sürekli büyüyen pil takas istasyonları ağını kullanamayacak.
Onvo, 60 kWh paketli ve arkadan çekişli L60 modellerinin CTLC döngüsünde 555 km veya çift motorlu olarak 525 km menzile sahip olduğunu söylüyor. 85 kWh modellerin menzili ise 730 km çıkıyor. Nio ayrıca L60'a 1.000 km menzil kazandıracağı iddia edilen üçüncü bir batarya seçeneği üzerinde de çalışıyor.
Onvo markasının yaygınlaşmasını kolaylaştırmak için Çin genelinde 100'den fazla mağaza açıldı ve yıl sonuna kadar 200 mağazaya ulaşılması hedefleniyor.
Nio CEO'su CNBC'ye yaptığı açıklamada, L60'ın aylık teslimatlarının aralık ayından itibaren 10.000'e ulaşmasını beklediğini ve gelecek yıldan itibaren bu rakamı iki katına çıkararak aylık 20.000 teslimat yapılmasını beklediğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- AKP'li belediyenin projesine yine onay verildi