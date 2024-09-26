Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

MERCEDES AYRINTISI

Hepsi bu kadar değil. Hyundai, Mercedes-Benz'in öncülüğünü yaptığı, yol yüzeyini okumak ve otomobilin süspansiyonunu buna göre ayarlamak için öne bakan kameralar kullanan Magic Body Control süspansiyonuna benzer bir sistem kullanabileceğini düşünüyor. Bu, aracın herhangi bir yüzey kusurunu tespit etmesine ve şarj alıcısını engebeli veya düz olmayan yollarda bile optimum konumu koruyacak şekilde ayarlamasına olanak tanıyacağından kablosuz şarj için son derece faydalı olacaktır.