Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

Hyundai kablosuz şarj yollarını gerçeğe dönüştürmeye kararlı. Koreli otomobil üreticisi, şarj verimsizliğine yol açabilecek düz olmayan yüzeyler ve çukurlar için çözüm sunuyor.

Savaşkan İskefli
26 Eylül 2024 Perşembe, 17:56
Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

Hyundai elektrikli araçların kablosuz olarak şarj olabilmesi için mühendislik çalışmalarına devam ediyor. Koreli üretici son aldığı pantent ile heyecanın dozunu bir seviye daha yükseltti.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

YÜZEY SORUNU BİTİYOR!

Hyundai'nin yeni patenti, elektrikli araçların engebeli yüzeylerde bile yolda kablosuz olarak şarj olmasını sağlayabilir.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Kablosuz şarj tüketici elektroniği dünyasında yaygınlaştı, ancak elektrikli araç sektöründe henüz yaygın bir şekilde benimsenmedi. Ancak Hyundai tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu bunu değiştirebilir ve kablosuz şarj yolları konseptini gerçeğe yaklaştırabilir.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

KABLOSUZ ŞARJLI YOLLAR

Halihazırda kablosuz şarj teknolojisini içeren birkaç küçük yol bölümü var, ancak bunlar nadir. Örneğin, Detroit'teki 14. Cadde'nin bir bölümü kablosuz şarj ile donatılmıştır ve benzer denemeler Fransa, Norveç ve İsveç dahil olmak üzere çeşitli diğer ülkelerde de yürütülmektedir.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

DAHA FAZLA YOLA UYGULANABİLİR

Ancak Hyundai'nin son patenti, birçok yolda yaygın bir sorun olan düz olmayan yüzey sorununu ele alarak kablosuz şarj yollarını daha uygulanabilir hale getirebilecek daha pratik bir çözüm sunuyor. Bu yaklaşım, yol koşulları mükemmel olmasa bile kablosuz şarj sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlayabilir.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

PATENT BAŞVURUSU

CarBuzz tarafından bir ABD patent başvurusunda ortaya çıkarıldığı üzere Hyundai'nin çözümü, arazi ne olursa olsun yol yüzeyinin üzerinde mükemmel bir şekilde konumlandırmak için kendini otomatik olarak yükseltip alçaltabilen, yüksekliği ayarlanabilir bir endüktif güç aktarım kuplörüne oturan aracın altında bir şarj alıcısı kullanmak.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

MERCEDES AYRINTISI

Hepsi bu kadar değil. Hyundai, Mercedes-Benz'in öncülüğünü yaptığı, yol yüzeyini okumak ve otomobilin süspansiyonunu buna göre ayarlamak için öne bakan kameralar kullanan Magic Body Control süspansiyonuna benzer bir sistem kullanabileceğini düşünüyor. Bu, aracın herhangi bir yüzey kusurunu tespit etmesine ve şarj alıcısını engebeli veya düz olmayan yollarda bile optimum konumu koruyacak şekilde ayarlamasına olanak tanıyacağından kablosuz şarj için son derece faydalı olacaktır.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Hyundai'nin tasarımı, gerçek zamanlı veri toplamak için araçtan her şeye (V2X) teknolojisine dayanacak ve navigasyon sisteminin kablosuz şarj için en sorunsuz ve en verimli rotaları önermesini sağlayacaktır. Böylesine akıllı bir sistem, hareket halindeyken tutarlı şarj sağlayarak elektrikli araç sahipleri için sürüşü daha sorunsuz ve kullanışlı hale getirecektir.

Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Şarj sorunu bitiyor...

MALİYET VE ALTYAPI ZORLUKLARI

Elbette Hyundai'nin sistemi, kablosuz şarj yollarının yaygınlaşmasını engelleyebilecek en büyük engellerden birinin üstesinden gelmiyor; o da maliyet. Kablosuz şarj bobinleri ile mevcut yolları sökmek, hatta yeni yollar inşa etmek son derece pahalı. Ancak yollardaki araçların büyük çoğunluğunun elektrikli araç olması durumunda mantıklı bir çözüm olacak.

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