Kiralık araç sektörü suç örgütlerinin odağı oldu! Kanuni açıklar ve takipsizlik sorununa KABİS çözümü...

Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:36

Güncelleme: 16.01.2025 - 13:36

Kiralık araç sektörü, suç örgütlerinin odağı haline geldi. Araç kiralama sürecinde yaşanan hırsızlıklar nedeniyle 10 binlerce araç kaybolurken, otomobil sektörü yasadışı madde, insan kaçakçılığı ve korsan taksicilerin hedefi oluyor. Milyarlarca liralık zararsa araç kiralama şirketlerini mağdur ediyor.

Verilere göre Türkiye’de 22 bin araç kiralama firması, bir milyonluk filosuyla araç kiralama hizmeti veriyor. Geçen Kurban Bayramı’nda 857 bin araç ile rekor kırılırken, yarısını bireysel kiralamalar oluşturuyor. Bireysel kiralamalarda ise suç oranları artıyor.

HDY Everyday markaları ile kiralık araç hizmeti veren HDY Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Yıldırım, suç oranlarının İstanbul başta olmak üzere asıl büyükşehirlerde yaşandığını belirterek “Sektörün en büyük sorunu çalıntı araç. Kiraladıkları araçları çalıp parçaladıktan sonra satıyorlar. 2016 yılında sadece bir kişi 80 ayrı firmadan 80 araç kiralayarak çaldı. Bu kişiler ya araçları Suriye ve Irak’a kaçırıyor ya da change yapıyor. Bu şekilde maalesef on binlerce araçtan haber alınamıyor. Bizim de beş aracımız çalındı. Sektörün zararı milyarlarca lirayı buluyor” dedi.

'KONU TAKİPSİZLİĞE DÜŞÜYOR'

Kanuni açıkların suçluların önünü açtığına dikkat çeken Hidayet Yıldırım “Çalınan bu araçlar için ‘çalıntı’ kaydı bile yaptıramıyoruz. Savcı ‘ticari ilişki var’ diyerek takipsizlik veriyor. Sadece çalıntı araç değil, yasaklı madde ve insan kaçakçılığı da yapılıyor. Mültecileri Edirne’den yurtdışına çıkarmak için araç kiralama sistemini kullanıyorlar. Bizim bu suçlara karıştığı için 12 aracımız bağlandı. Bir aracın değeri 1,5 milyon lira. Millî servet tehdit altında. Eğer bir araç 12 ayın altında kiralanıyorsa sorumluluk firmaya aittir. Sözleşme 12 ayın üstünde ise kiracıya ait. 12 aylık sınır kalksa problem olmayacak ama bir türlü çözülemiyor. İşin kaza boyutu da var. Kazayı yapan kullanıcı ama tazminatı biz ödüyoruz” diye konuştu. Yıldırım kimi kullanıcıların da kısa dönemli kiralamalarla korsan taksicilik yaptığını bildirdi.

KABİS DEVREYE GİRDİ

Suçla mücadele Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapan sektör nihayet bunun çıktılarını almaya başladı. Bakanlıklar nezdinde yaptıkları görüşmelerin sonuç verdiğini dile getiren Yıldırım, kiralık araç firmalarının bundan böyle Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) verilerinden faydalanabilmesinin önünün açıldığını söyledi. Yıldırım şunları kaydetti:

''Çalıntı araçlarda temel sebep bir kişinin kaç aracı kiraladığını bilmiyor olmamız. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü KABİS üzerinden bir kişinin kaç araç kiraladığını görebiliyor. Tıpkı bir otele girdiğinizde bilgilerinizin Emniyet'e gitmesi gibi araç kiraladığınızda da buraya gidiyor. Tam altı yıldır bunun için mücadele verdik. Komisyon kuruluyor, tartışılıyor ama her defasında KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yasası) takılıyordu. Nihayet kanun geçtiğimiz hafta çıktı. Artık kiralık araç firmaları da KABİS üzerinden bir kişinin aynı anda kaç aracı kiraladığını görebilecek. O zaman en azından birçok kişiye 'Bir araç zaten kiralamışsın, ikincisini neden kiralıyorsun?' diyebileceğiz.''