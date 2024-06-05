Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

TESLA OYUN

Son olarak Tesla, araç içi video oyun platformu 'Tesla Arcade'e de eğlenceli bir yeni özellik getirdi.

Tesla'nın en popüler araç içi oyunlarından biri olan Beach Buggy için oyuncular artık Supercharger istasyonlarına özgü bir liderlik tablosunda yarışmak için rekorlar kırabilecek.