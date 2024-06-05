Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2024 Çarşamba, 09:35
Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

Tesla 3 Haziran tarihinde yazılım güncellemesinin yayımlanmaya başladığını duyurdu.

Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

TESLA MATRIS LED FARLAR

Ana yeni özellik, matris LED farlarla donatılmış araçları için adaptif far özelliğinin artık yoldaki virajlara uyum sağlayabilecek olması.

Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

ADAPTİF İYİLEŞTİRMELER

Otomobil üreticisi sürüm notlarında şunları yazdı:

''Adaptif Far iyileştirmeleri (matris LED farlara sahip araçlar)

Farlar önünüzdeki yolun kıvrımlarına uyum sağlar ve ayrıca otoyolda sürerken daha fazla aydınlatır.''

Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

SICAK HAVA İYİLEŞTİRMELERİ

Tesla ayrıca otomatik modu kullanırken AC'ye de iyileştirmeler getiriyor.

Otomobil üreticisi sürüm notlarında şunları yazdı:

''Sıcak hava iyileştirmeleri (tüm Model 3/Y & yeni Model S/X)

Otomatik olarak ayarlandığında, klima artık kabini daha hızlı soğutur ve aracınız gelişmiş Supercharger performansı için HV Pil sıcaklığını daha iyi düzenler.''

Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

CYBERTRUCK AYRINTISI

Tesla ayrıca AC iyileştirmelerinin Cybertruck için daha sessiz klima kontrolü sağlayacağını söylüyor.

Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı

TESLA OYUN

Son olarak Tesla, araç içi video oyun platformu 'Tesla Arcade'e de eğlenceli bir yeni özellik getirdi.

Tesla'nın en popüler araç içi oyunlarından biri olan Beach Buggy için oyuncular artık Supercharger istasyonlarına özgü bir liderlik tablosunda yarışmak için rekorlar kırabilecek.

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