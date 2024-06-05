Tesla, farlarda iyileştirmeler ve daha fazlasını içeren yeni yazılım güncellemesini yayımladı
Tesla 3 Haziran tarihinde yazılım güncellemesinin yayımlanmaya başladığını duyurdu.
TESLA MATRIS LED FARLAR
Ana yeni özellik, matris LED farlarla donatılmış araçları için adaptif far özelliğinin artık yoldaki virajlara uyum sağlayabilecek olması.
ADAPTİF İYİLEŞTİRMELER
Otomobil üreticisi sürüm notlarında şunları yazdı:
''Adaptif Far iyileştirmeleri (matris LED farlara sahip araçlar)
Farlar önünüzdeki yolun kıvrımlarına uyum sağlar ve ayrıca otoyolda sürerken daha fazla aydınlatır.''
SICAK HAVA İYİLEŞTİRMELERİ
Tesla ayrıca otomatik modu kullanırken AC'ye de iyileştirmeler getiriyor.
Otomobil üreticisi sürüm notlarında şunları yazdı:
''Sıcak hava iyileştirmeleri (tüm Model 3/Y & yeni Model S/X)
Otomatik olarak ayarlandığında, klima artık kabini daha hızlı soğutur ve aracınız gelişmiş Supercharger performansı için HV Pil sıcaklığını daha iyi düzenler.''
CYBERTRUCK AYRINTISI
Tesla ayrıca AC iyileştirmelerinin Cybertruck için daha sessiz klima kontrolü sağlayacağını söylüyor.
TESLA OYUN
Son olarak Tesla, araç içi video oyun platformu 'Tesla Arcade'e de eğlenceli bir yeni özellik getirdi.
Tesla'nın en popüler araç içi oyunlarından biri olan Beach Buggy için oyuncular artık Supercharger istasyonlarına özgü bir liderlik tablosunda yarışmak için rekorlar kırabilecek.
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