Tesla şikâyetler sonrası toplu davaların önünü sözleşmedeki maddeyle tıkadı
Tesla, tam kendi kendine sürüş moduyla ilgili olarak açılması beklenen toplu davanın önünü satış sözleşmesi ile tıkadı.
Tesla'nın "Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği" (FSD) paketini, kendi kendine sürüş teknolojisini gerçekten çözmeden önce satmasıyla ilgili durum kaçınılmaz olarak yasal işlemlere yol açacaktı.
Tesla'nın yıllarca kendi kendine sürüş teknolojisinin hemen köşede olduğunu söylemesi ve bunu yerine getirememesinin ardından, paket için 15 bin dolara kadar ödeme yapan bir grup Tesla sahibi, nihayet geçen yıl Tesla'yı Kaliforniya'da konuyla ilgili mahkemeye götürmeye karar verdi.
Önerilen toplu davanın Tesla için önemli bir emsal oluşturması ve otonom sürüş vaatlerini yerine getirememesinin potansiyel bir sonucu olması bekleniyordu.
Ancak Tesla, tartışmalı bir taktik olan zorunlu tahkimi kullanarak toplu davadan tamamen kaçınmayı başardı.
Bu hafta sonu davaya bakan yargıç, Tesla'nın biri hariç tüm araç sahiplerinin tahkimi kabul ettiği yönündeki iddiasını kabul etti.
ABD Bölge Yargıcı Haywood Gilliam, cumartesi günü yayımladığı bir kararda, geçen yıl toplu dava açan dört Tesla sahibinin, Tesla web sitesi üzerinden araç satın alırken şart ve koşullarını kabul ettiklerinde şirkete karşı herhangi bir yasal iddiayı tahkime götürmeyi kabul ettiklerini söyledi. Tahkim anlaşması imzalamayan beşinci bir davacının dava açmak için çok uzun süre beklediğini belirten Gilliam, bu davacının iddialarını reddetti.
ABD'de Tesla aracılığıyla bir Tesla aracı satın alan herkes, "tahkim anlaşması" ile ilgili bir bölüm içeren bir satın alma sözleşmesini kabul etmek zorunda.
Sözleşmedeki o madde şöyle:
''Aramızda bir endişe veya anlaşmazlık olması durumunda, lütfen Tesla'ya [email protected] adresine anlaşmazlığın niteliğini ve talep edilen yardımı açıklayan yazılı bir bildirim gönderin.
Eğer 60 gün içinde çözülmezse Tesla ve siz aramızdaki ilişkinin herhangi bir yönünden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın bir yargıç veya jüri tarafından değil, Amerikan Tahkim Birliği (AAA) tarafından yönetilen bir tahkimde tek bir hakem tarafından karara bağlanacağını kabul edersiniz.
Buna, ürünlerimiz hakkındaki beyanlarla ilgili iddialar da dahil olmak üzere, bu sözleşmeden önce ortaya çıkan iddialar da dahildir.
Alternatif olarak, aşağıda açıklandığı şekilde tahkimden vazgeçebilirsiniz.''
Şimdi, dava bir toplu davaya dönüşemedi ve bu karara başarılı bir itiraz olmadığı sürece, araç sahipleri sorunlarını bu tahkim süreci aracılığıyla Tesla ile bireysel olarak ele almak zorunda kalacaklar.
Bireysel olarak tahkime gidilemeyecek kadar büyük bir meselede Tesla'nın, özellikle Elon Musk'ın "güçlü dava" ekibiyle davacıların kendilerini yeterince iyi savunamamasından endişe ediliyor.
Bu tahkim maddeleri otomobil alımlarında istisna değil kural niteliğinde bulunuyor. Bu maddeyi iptal etmek için belirli bir süre içinde ki Tesla'da bu süre 30 gün, yazılı bir mektup göndermeniz gerekiyor. Çoğu kullanıcı ise böyle bir maddeyi kabul ettiğinin farkında bile değil.
Ancak Tesla en azından bir yargıç ya da jüri tarafından incelenmesi gereken bir toplu dava yerine herkesi tek tek tahkim sürecine gitmeye zorlayacak gibi görünüyor.
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