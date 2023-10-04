Tesla şikâyetler sonrası toplu davaların önünü sözleşmedeki maddeyle tıkadı

Tesla'nın yıllarca kendi kendine sürüş teknolojisinin hemen köşede olduğunu söylemesi ve bunu yerine getirememesinin ardından, paket için 15 bin dolara kadar ödeme yapan bir grup Tesla sahibi, nihayet geçen yıl Tesla'yı Kaliforniya'da konuyla ilgili mahkemeye götürmeye karar verdi.

Önerilen toplu davanın Tesla için önemli bir emsal oluşturması ve otonom sürüş vaatlerini yerine getirememesinin potansiyel bir sonucu olması bekleniyordu.