Toyota Prius 'en çevreci otomobil' seçildi: Hibrit model elektriklileri geride bıraktı

ACEEE, GreenerCars puanlarını hesaplamak için 2024 model yılına ait her bir otomobili, araç üretiminin ve bertarafının, yakıt veya elektrik üretimi/dağıtımının ve araç egzoz emisyonlarıyla ilişkili hava kirliliğinin insan sağlığına zararları açısından değerlendirmeler yapıyor. ACEEE, yaptığı bu değerlendirmelerin içerisinde benzinli, dizel, elektrikli, tam hibrit ve plug-in hibrit dahil olmak üzere 1200'den fazla model için yeşil puan ataması yapıyor.

GELENEĞİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Toyota'nın 5'inci nesil Prius modeli, dinamik sürüş performansı, artırılmış verimliliği, yeni iç ve dış tasarımıyla, 25 yıl önce başlayan yenilikçi olma geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

Toyota'nın yeni nesil plug-in hibrit sistemini kullanan Prius, 19 g/kilometre ile modelin şimdiye kadarki en düşük karbondioksit emisyon değerini sunuyor.