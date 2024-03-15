Vespa Motobike İstanbul 2024'te yerini alıyor: Tamamen elektrikli modeli sahneye çıkıyor!

VESPA GTV 300

Yarış dünyasından esinlenilen dinamik karakteriyle öne çıkan Vespa GTV 300, Motobike İstanbul 2024’te Vespa standının yıldızı olarak ön plana çıkıyor. Markanın sportif, kışkırtıcı ve cesur yönünü temsil eden GTV, şimdiye kadar bir Vespa motosiklette bulunan en verimli motora sahip. 17,5 kW (23,8 HP) güç sağlayan Vespa GTV, 300 cc’lik tek silindirli HPE (Yüksek Performanslı Motor) ile yüksek performans sağlıyor. Nero Convinto siyah ve mat, Avvolgente Bej renk seçeneğiyle de Vespa severlerin beğenisine sunuluyor.