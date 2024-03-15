Vespa Motobike İstanbul 2024'te yerini alıyor: Tamamen elektrikli modeli sahneye çıkıyor!
İkonik motosiklet markası Vespa, sağlamlığı ve İtalyan tasarımıyla öne çıkan modellerini 20 – 23 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Motobike İstanbul’da sergileyecek.
Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği İtalyan Vespa, 20 – 23 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Motobike İstanbul 2024’de iki teker tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Vespa; Primavera, GTS ve GTV gibi içten yanmalı motora sahip modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli Elettrica modeliyle de fuarda yer alacak.
VESPA GTV 300
Yarış dünyasından esinlenilen dinamik karakteriyle öne çıkan Vespa GTV 300, Motobike İstanbul 2024’te Vespa standının yıldızı olarak ön plana çıkıyor. Markanın sportif, kışkırtıcı ve cesur yönünü temsil eden GTV, şimdiye kadar bir Vespa motosiklette bulunan en verimli motora sahip. 17,5 kW (23,8 HP) güç sağlayan Vespa GTV, 300 cc’lik tek silindirli HPE (Yüksek Performanslı Motor) ile yüksek performans sağlıyor. Nero Convinto siyah ve mat, Avvolgente Bej renk seçeneğiyle de Vespa severlerin beğenisine sunuluyor.
Elettrica modeli de fuarda sergileniyor. Elettrica ve Elettrica Red olarak iki versiyonu bulunan, 45 ve 70 km/s’ye ulaşabilen seçenekleriyle elektrikli mobilitedeki bu Vespa temsilcisi, markanın geleceğinde önemli bir konuma sahip.
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