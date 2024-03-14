Chery şubat ayı satışlarını açıkladı: Aylık satışlar 143 bini de geçti...

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:23

Güncelleme: 14.03.2024 - 14:23

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, hızla büyümeye devam ediyor. Şubat ayı verilerini açıklayan Chery Grubu, ulaştığı 143 bin 155 adetlik satışla yıllık bazda performansını yüzde 37,8 oranında artırmayı başardı. Chery Grubu, yılın ilk iki aylık döneminde ise yıllık yüzde 69,5’lik artışla 348 bin 19 araç satışına imza attı. Grubun öne çıkan markası Chery, şubat ayında yıllık yüzde 41’lik büyümeyle 97 bin 562 adetlik satışa ulaştı. Markanın ilk iki aylık satışları ise 232 bin 692 adedi buldu. Chery’nin ilk iki aylık satış performansı, yıllık yüzde 67,1’lik büyümeye işaret ediyor.

Chery Grubu, pazardaki rekabet üstünlüğünü korumak için özellikle yeni enerji ürünleri, otonom sürüş ve akıllı bağlantılı otomobiller gibi alanlarda teknolojik ar-ge yatırımlarını artıracağını da açıkladı.

ARRIZO 8 GELİYOR

Chery, mart ayında amiral gemisi sedanı Arrizo 8 ile birlikte, “ARRIZO 8 Estetik Seyahat: Dünya Genelindeki En İyi 8 Görkemli Göl Koleksiyonu” başlıklı bir keşif kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik Meksika ve Kazakistan gibi ülkelerde gerçekleşecek ve Arrizo 8 için küresel pazarda önemli bir vitrin olacak.