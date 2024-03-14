Chery şubat ayı satışlarını açıkladı: Aylık satışlar 143 bini de geçti...

Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery Grubu 2024 yılı Şubat ayına dair satış rakamlarını açıkladı. Grubun yılın ilk iki aylık döneminde yıllık yüzde 69,5’lik artışa ulaştığı da açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:23
Chery şubat ayı satışlarını açıkladı: Aylık satışlar 143 bini de geçti...
Abone Ol google-news

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, hızla büyümeye devam ediyor. Şubat ayı verilerini açıklayan Chery Grubu, ulaştığı 143 bin 155 adetlik satışla yıllık bazda performansını yüzde 37,8 oranında artırmayı başardı. Chery Grubu, yılın ilk iki aylık döneminde ise yıllık yüzde 69,5’lik artışla 348 bin 19 araç satışına imza attı. Grubun öne çıkan markası Chery, şubat ayında yıllık yüzde 41’lik büyümeyle 97 bin 562 adetlik satışa ulaştı. Markanın ilk iki aylık satışları ise 232 bin 692 adedi buldu. Chery’nin ilk iki aylık satış performansı, yıllık yüzde 67,1’lik büyümeye işaret ediyor. 

Chery Grubu, pazardaki rekabet üstünlüğünü korumak için özellikle yeni enerji ürünleri, otonom sürüş ve akıllı bağlantılı otomobiller gibi alanlarda teknolojik ar-ge yatırımlarını artıracağını da açıkladı.  

ARRIZO 8 GELİYOR

Chery, mart ayında amiral gemisi sedanı Arrizo 8 ile birlikte, “ARRIZO 8 Estetik Seyahat: Dünya Genelindeki En İyi 8 Görkemli Göl Koleksiyonu” başlıklı bir keşif kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik Meksika ve Kazakistan gibi ülkelerde gerçekleşecek ve Arrizo 8 için küresel pazarda önemli bir vitrin olacak.


otomobil haberleri Chery haberleri sıfır araba haberleri

İlgili Haberler

Mercedes-Benz'e milyonlarca dolarlık dev ceza: O 2 modelde müşterileri yanılttığı nedeniyle...

Mercedes-Benz'e milyonlarca dolarlık dev ceza: O 2 modelde müşterileri yanılttığı nedeniyle...
Tofaş’ın 2023 yılı faaliyet raporu: Üretilen araç sayısı 7 milyonu da geçti!

Tofaş’ın 2023 yılı faaliyet raporu: Üretilen araç sayısı 7 milyonu da geçti!
MG'de marta özel sıfır faiz ve takas desteği bir arada! Elektriklilerde 1 yıl şarj da hediye!

MG'de marta özel sıfır faiz ve takas desteği bir arada! Elektriklilerde 1 yıl şarj da hediye!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekim ayında ekmişti, ilk mahsulü aldı! 60 metrekarelik serada üretti! Kilosu 250 TL

Ekim ayında ekmişti, ilk mahsulü aldı! 60 metrekarelik serada üretti! Kilosu 250 TL
Konya’da şok olay: Çocukların babası kuzeni çıktı!

Konya’da şok olay: Çocukların babası kuzeni çıktı!
Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı

Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Ekibi Kaza Geçirmişti: Şehit Sayısı 2’ye Yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Ekibi Kaza Geçirmişti: Şehit Sayısı 2’ye Yükseldi
Paolo Di Nunno: 'Oyuncularım şike yapıyor'

Paolo Di Nunno: 'Oyuncularım şike yapıyor'
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’