Tofaş’ın 2023 yılı faaliyet raporu: Üretilen araç sayısı 7 milyonu da geçti!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 13.03.2024 - 13:12

Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Şirket, geçtiğimiz yıl başarılı finansal ve faaliyet sonuçlarına ulaşırken, ar-ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanlarının yetkinlik gelişimine olan yatırımlarına devam devam etti.

Raporda; ekonomideki koşulların yanı sıra teknolojik gelişmelerle birlikte otomotiv dünyasının hızlı değişmeye devam ettiği ve yoğun rekabetin yaşandığı 2023 yılında Tofaş’ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, ekonomik değer yaratmaya, toplumsal gelişimi destekleyici projeler üretmeye, çevresel, sosyal ve yönetsel performansı sürekli iyileştirerek paydaşları için yaratılan değeri artırmaya devam edileceği vurgusu yapıldı.

Ömer M. Koç

“SEKTÖR LİDERLİĞİNİ 5’İNCİ YILA TAŞIDI”

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, faaliyet raporunda yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını geçtiğimiz yıl büyük bir mutluluk ve gururla kutladıklarını vurguladı. Koç, Cumhuriyetle neredeyse yaşıt bir topluluk olarak, kurumsal ilke olarak benimsedikleri, Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız” sözleri doğrultusunda çağdaş Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceklerini kaydetti. Koç, şubat ayında meydana gelen büyük depremde yitirilen on binlerce yurttaşımızın acısını asla unutmayacaklarını söyleyerek, bölgeye destek vermeyi sürdüreceklerini de belirtti.

Türkiye otomotiv sektörünün Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Ömer M. Koç, pazarın 2023 yılında, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 9 artışla 1 milyon 468 bin 393 adet üretim seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Otomotiv sanayimizin en güçlü oyuncularından biri olan Tofaş, 2023 yılında da başarılı performansını sürdürdü. 55’inci kuruluş yılını geride bırakan Tofaş, 2023 yılında 7 milyonuncu aracını üretirken, 240 bin adetle ülkemiz otomotiv üretiminin yüzde 16’sını gerçekleştirdi ve 60 bin adetlik ihracat yaptı. Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16,2 pay elde eden Tofaş, Fiat markasıyla sektör liderliğini 5’inci yıla taşırken, tüm markalarımız da kayda değer bir pazar büyümesi elde etti. Tofaş, hızla değişen dinamikleri yönetme kabiliyeti, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirdiği kurumsal yetkinlikleri, istikrarlı yatırımları ve rekabetçiliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dijital dönüşüm inovasyon, çevik yönetim ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarla yarınlara hazırlanıyor.”

STELLANTIS İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Koç, 2023 yılının Mart ayında Koç Holding ile Stellantis Grubu arasında imzalanan çerçeve anlaşma ve Temmuz ayında Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Çok önemli bu stratejik işbirliği, Koç Holding ve Stellantis’in ülkemizin geleceğine olan büyük güvenlerinin güçlü bir teyididir. Rekabet Kurumu onayı da dâhil olmak üzere, düzenleyici onaylara tâbi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını umuyoruz” dedi.

Cengiz Eroldu

“TOFAŞ 2023’TE DE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ”

Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Cengiz Eroldu ise şöyle konuştu:

“Tofaş’ta geliştirerek, ürettiğimiz ve 2023’te Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşen Egea’nın, yenilenen versiyonlarıyla 8 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olması hepimizi bir kez daha gururlandırırken, tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklarına geniş kitlelerin ulaşabileceğini bir kez daha ispatladı. Fiat markasının elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan 500e ülkemizde ilgi gördü. E-Doblo ve E-Scudo modelleri ile hafif ticari araç pazarında elektrifikasyon kapsamında önemli bir adım atıldı. Premium markalarımızdaki büyümenin dikkat çektiği 2023 yılında; Jeep satışlarında yüzde 50 artış sağlandı. Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid modellerinin yanısıra, Avrupa’da yılın otomobili seçilen çevreci SUV Avenger’ı da satışa sunduk. Tonale'nin Plug-in Hybrid Q4 versiyonu ile Giulia ve Stelvio’nun yenilenen versiyonlarının pazara sunulduğu Alfa Romeo markamızda da satışlarımızı 3 katına çıkardık. Lüks segmentte önemli yeri olan Maserati markamızın satışlarında son 3 yılda 12 kat artış gerçekleşirken, 2023 satışları 600 adedi geçti. Tüm bu operasyonel verilerin ışığında, Şirketimizin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 3, net karı da yüzde 61 artış gösterdi.”

“32 Avrupa Birliği projesinin 2023 yıl sonu itibarıyla 21’ini tamamlayan ar-ge merkezimiz, 2023 yılında 8 yeni projenin kabulünü de alarak devam eden proje sayısını 19‘a çıkardı'' ifadelerini kullanan Eroldu ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dijital optimizasyon uygulamalarıyla akıllı fabrikaya yönelik çalışmalar kapsamında, Son 5 yılda dijitalleşme alanında 1.700’ü aşkın proje gerçekleştirdik. Tofaş’ta geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect’i yeni fonksiyonlar ile zenginleştirerek, müşterilerimize ek faydalar sağladık. Connect uygulamasını 2024 yılında bünyemizdeki diğer markalarımızda kullanılabilir hale getirerek, bu teknolojiyi daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz.”

YÜZDE 50 KARBON AZALTIMI

Eroldu, Tofaş’ın ağırlıkla enerji verimliliği projeleri, güneş enerjisi üretimi ve kullanımı ile Kapsam 1 ve 2 toplamında 2030’a kadar yüzde 50 karbon azaltımını hedeflediğini de kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"2050 yılında da net sıfır karbon lmayı hedefliyoruz. Koç Holding’in iklim kriziyle mücadele yolunda başlattığı, somut ve uygulanabilir adımları içeren Karbon Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak, iklim krizinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası 'Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne dâhil olduk. Otomotiv sanayinin yaşadığı dönüşümde Tofaş olarak ülkemizin önde gelen oyuncusu olmaya devam edeceğiz. Stellantis grubunun en iyi 3 fabrikasından biri olarak iş güvenliği, kalite ve verimlilik gibi göstergelerde de en ön sıralarda yer alırken, tüm çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluklarımızdan biri kabul ediyoruz. Diğer taraftan genç nesillerin sağlıklı ve donanımlı yetişmesini destekleyen spor ve eğitim alanlarındaki projelerimiz toplumsal gelişime katkı adına önceliğini de koruyor."