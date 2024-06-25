Yeni Citroen C3 Aircross'un Türkiye'de satışa sunulacağı tarih açıklandı

CITROEN C3 AIRCROSS TASARIM

Yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor.

Yandan bakıldığında SUV genlerini mükemmel bir dengeyle ortaya koyan Citroen C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 metre tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Yerden yüksekliği 200 milimetre olan yeni C3 Aircross, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor.