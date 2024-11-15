Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

Peugeot, yeni 7 kişilik SUV modeli e-5008 ile “Altın Direksiyon” ödüllerinde “En İyi Aile Aracı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Markanın 7 koltuklu yeni modeli, Auto Bild ve Bild am Sonntag dergilerinin okuyucularının yanı sıra uzman jüriyi de etkilemeyi başardı. Yeni Peugeot E-5008, belirgin aerodinamik dış tasarım hatları ve optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan rafine iç mekanı ile güçlü ve güvenilir bir SUV duruşu ortaya koyuyor.