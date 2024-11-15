Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

Yeni Peugeot e-5008 2024 Altın Direksiyon ödüllerinde 'En İyi Aile Aracı' kategorisinde ödüle layık görüldü. Elektrikli model Türkiye'de yola çıktı. İşte 100 kilometrede sadece 37 TL'lik enerji tüketen Peugeot e-5008'in fiyatı ve teknik özellikleri...

Savaşkan İskefli
15 Kasım 2024 Cuma, 15:01
Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

Peugeot, yeni 7 kişilik SUV modeli e-5008 ile “Altın Direksiyon” ödüllerinde “En İyi Aile Aracı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Markanın 7 koltuklu yeni modeli, Auto Bild ve Bild am Sonntag dergilerinin okuyucularının yanı sıra uzman jüriyi de etkilemeyi başardı. Yeni Peugeot E-5008, belirgin aerodinamik dış tasarım hatları ve optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan rafine iç mekanı ile güçlü ve güvenilir bir SUV duruşu ortaya koyuyor. 

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

PEUGEOT E-5008 BAGAJ HACMİ

Peugeot'nun kısa zaman önce Türkiye'de satışa sunulan yeni modeli e-5008, ferah iç mekânıyla yedi kişiye kadar konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor. Ayrıca 5 koltuklu kullanımda 916 litre, 7 koltuklu kullanımda 348 litre ve arka koltuklar katlı 2 koltuklu kullanımda 2.232 litreye kadar geniş bir bagaj hacmini kullanıma sunuyor. 

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

PEUGEOT E-5008 MENZİL

Yeni Peugeot E-5008, 472 ile 664 km arasında bir elektrikli sürüş menzili sunan tamamen elektrikli motor seçenekleriyle de hem jüriyi hem de Auto Bild okuyucularını etkilemeyi başardı.

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

'AİLELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN...'

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, “Hem kullanıcılar hem de uzman jürinin oylarıyla belirlendiğinden ‘Altın Direksiyon’ bizler için önemli bir ödül. SUV araçlarımızı geliştirirken ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan tasarım, iç mekân ve teknolojiler sunmaya odaklandık. Peugeot E-5008, tasarım ekibimizin vizyonunu en iyi şekilde yansıtıyor ve aile otomobili kategorisinde ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

Son yıllarda Peugeot modellerinde öne çıkan ve büyük beğeni kazanan i-Cockpit tasarımı e-5008'de dikkatleri üzerine topluyor.

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

PEUGEOT PANORAMIK I-COCKPIT

Peugeot Panoramik i-Cockpit'te yükseltilmiş gösterge ekranı ve büyük merkezi dokunmatik ekran, ön konsolun sol tarafından orta konsola kadar uzanan 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panele sahip kavisli panoramik ekrana entegre edilmiş durumda. 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile dokunmatik multimedya ekranını birleştiriyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor. 

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

PEUGEOT E-5008 ENERJİ TÜKETİMİ

Yeni Peugeot E-5008'in (enerji tüketimi 18,2 -19,4 kWsa/100 km; CO2 emisyonu 0 gr/km; CO2 sınıfı: A1) 664 km'ye kadar menzil sağlayan tamamen yeni uzun menzilli versiyonu bu yılki Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

100 KİLOMETREDE 37 LİRA TÜKETİYOR

Hızlı şarj cihazları ile şarj noktalarından hizmet almak isteyen kullanıcılar 1 kW enerji için ortalama 11 TL öderken 100 kilometre için Peugeot e-5008'in harcadığı enerjinin bedeli 200 lira ile 213 lira arasında değişirken ev elektriği kullanıldığında fiyat 100 kilometre için 37 lira 67 kuruşa kadar düşüyor.

Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...

PEUGEOT E-500 ve 5008 FİYATLARI

  • Peugeot e-5008 GT liste fiyatı 2 milyon 750 bin TL
  • Peugeot 5008 Allure 1.2 Hybrid liste fiyatı 2 milyon 580 bin TL
  • Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid liste fiyatı 2 milyon 750 bin TL
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