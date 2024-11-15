Yeni Peugeot E-5008 'En İyi Aile Aracı' seçildi: Model Türkiye'de satışa sunuldu! İşte ayrıntılar...
Yeni Peugeot e-5008 2024 Altın Direksiyon ödüllerinde 'En İyi Aile Aracı' kategorisinde ödüle layık görüldü. Elektrikli model Türkiye'de yola çıktı. İşte 100 kilometrede sadece 37 TL'lik enerji tüketen Peugeot e-5008'in fiyatı ve teknik özellikleri...
Peugeot, yeni 7 kişilik SUV modeli e-5008 ile “Altın Direksiyon” ödüllerinde “En İyi Aile Aracı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Markanın 7 koltuklu yeni modeli, Auto Bild ve Bild am Sonntag dergilerinin okuyucularının yanı sıra uzman jüriyi de etkilemeyi başardı. Yeni Peugeot E-5008, belirgin aerodinamik dış tasarım hatları ve optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan rafine iç mekanı ile güçlü ve güvenilir bir SUV duruşu ortaya koyuyor.
PEUGEOT E-5008 BAGAJ HACMİ
Peugeot'nun kısa zaman önce Türkiye'de satışa sunulan yeni modeli e-5008, ferah iç mekânıyla yedi kişiye kadar konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor. Ayrıca 5 koltuklu kullanımda 916 litre, 7 koltuklu kullanımda 348 litre ve arka koltuklar katlı 2 koltuklu kullanımda 2.232 litreye kadar geniş bir bagaj hacmini kullanıma sunuyor.
PEUGEOT E-5008 MENZİL
Yeni Peugeot E-5008, 472 ile 664 km arasında bir elektrikli sürüş menzili sunan tamamen elektrikli motor seçenekleriyle de hem jüriyi hem de Auto Bild okuyucularını etkilemeyi başardı.
'AİLELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN...'
Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, “Hem kullanıcılar hem de uzman jürinin oylarıyla belirlendiğinden ‘Altın Direksiyon’ bizler için önemli bir ödül. SUV araçlarımızı geliştirirken ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan tasarım, iç mekân ve teknolojiler sunmaya odaklandık. Peugeot E-5008, tasarım ekibimizin vizyonunu en iyi şekilde yansıtıyor ve aile otomobili kategorisinde ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Son yıllarda Peugeot modellerinde öne çıkan ve büyük beğeni kazanan i-Cockpit tasarımı e-5008'de dikkatleri üzerine topluyor.
PEUGEOT PANORAMIK I-COCKPIT
Peugeot Panoramik i-Cockpit'te yükseltilmiş gösterge ekranı ve büyük merkezi dokunmatik ekran, ön konsolun sol tarafından orta konsola kadar uzanan 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panele sahip kavisli panoramik ekrana entegre edilmiş durumda. 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile dokunmatik multimedya ekranını birleştiriyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor.
PEUGEOT E-5008 ENERJİ TÜKETİMİ
Yeni Peugeot E-5008'in (enerji tüketimi 18,2 -19,4 kWsa/100 km; CO2 emisyonu 0 gr/km; CO2 sınıfı: A1) 664 km'ye kadar menzil sağlayan tamamen yeni uzun menzilli versiyonu bu yılki Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.
100 KİLOMETREDE 37 LİRA TÜKETİYOR
Hızlı şarj cihazları ile şarj noktalarından hizmet almak isteyen kullanıcılar 1 kW enerji için ortalama 11 TL öderken 100 kilometre için Peugeot e-5008'in harcadığı enerjinin bedeli 200 lira ile 213 lira arasında değişirken ev elektriği kullanıldığında fiyat 100 kilometre için 37 lira 67 kuruşa kadar düşüyor.
PEUGEOT E-500 ve 5008 FİYATLARI
- Peugeot e-5008 GT liste fiyatı 2 milyon 750 bin TL
- Peugeot 5008 Allure 1.2 Hybrid liste fiyatı 2 milyon 580 bin TL
- Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid liste fiyatı 2 milyon 750 bin TL
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