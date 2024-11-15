Hyundai ABD ile güçlenme hedefinde: İlk kez yabancı CEO atandı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:00

Hyundai Motor, ABD Başkanı ve Küresel Operasyon Direktörü Jose Munoz'u, şirketin ilk yabancı CEO’su olarak görevlendirdi. Bu atama, ABD operasyonlarını güçlendirme ve küresel rekabeti artırma stratejilerinin bir parçası olarak görülüyor. Munoz’un atanması, Güney Kore merkezli Hyundai için yabancı bir yöneticinin üst kademeye taşınması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD YATIRIMLARI HIZLANDI

ABD yönetiminde olası politika değişikliklerine karşı hazırlıklı olmayı amaçlayan Hyundai, son yıllarda ABD’ye yönelik yatırımlarını hızlandırdı. ABD'de ikinci Trump döneminin yaratabileceği ekonomik zorluklara karşı önlem olarak nitelendirilen bu adımla Hyundai, politika belirsizliklerine hazırlıklı olmayı hedefliyor.

ABD’de elektrikli araç sektöründe Tesla'nın ardından ikinci sırada yer alan Hyundai ve Kia, ABD'deki ithalat tarifeleri ve elektrikli araç teşviklerinin kaldırılmasının şirketi olumsuz etkileyebileceği endişesi taşıyor. Trump yönetiminin ithalat tarifeleri konusunda daha sert adımlar atabileceğine dair beklentiler nedeniyle Hyundai, ABD’deki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

REKABETİ ARTIRMAYA YÖNELİK HAMLELER

Hyundai'nin Georgia’da 12,6 milyar dolarlık bir elektrikli araç ve batarya üretim tesisi kurması şirketin ABD’deki en büyük yatırımı olarak öne çıkıyor. Munoz’un bu göreve atanması Hyundai'nin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejilerinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Hyundai, Munoz’un göreve getirilmesiyle, küresel yönetime dair sistemlerin iyileştirilmesini ve marka statüsünün daha da güçlenmesini hedeflediklerini açıkladı.