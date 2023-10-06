Otomobilde en çok tercih edilen renk değişti

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:38

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:38

Türkiye'de 2018'de yeni alınan 2 otomobilden biri beyaz, yüzde 21,7'si gri renkliyken, bu yıl ağustos sonu itibarıyla beyazı tercih edenlerin oranı yüzde 28,4, gri rengi seçenlerin oranı 34,5 oldu. Bu yıl trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 otomobilde 214 bin 33 gri, 175 bin 922 beyaz renk tercih edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos ayı sonu itibarıyla ülke genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı 27 milyon 987 bin 472 oldu. Otomobil sayısı 14 milyon 892 bin 825, minibüs sayısı 497 bin 754, otobüs sayısı 210 bin 17, kamyonet sayısı 4 milyon 425 bin 284, kamyon sayısı 948 bin 331, motosiklet sayısı 4 milyon 767 bin 37, özel amaçlı araç sayısı 90 bin 789, traktör sayısı da 2 milyon 155 bin 435 olarak kayıtlara geçti.

KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 53'Ü OTOMOBİL

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı 14 milyon 892 bin 825 otomobilin yüzde 36,1'i dizel, yüzde 33,9'u LPG'li, yüzde 28,1'i benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli oldu.

BU YIL BENZİNLİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Bu yıl trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 otomobilin yakıt türü ise yüzde 67'si benzinli, yüzde 18,5'i dizel, yüzde 8,8'i hibrit, yüzde 4,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li olarak kayıtlara geçti. Ocak- ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 34,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

OTOMOBİLDE BEYAZ RENK YERİNİ GRİYE BIRAKTI

Ocak- ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 otomobilden yüzde 34,5'inde gri, yüzde 28,4'ü beyaz, yüzde 12,3'ünde mavi, yüzde 10,7'sinde siyah, yüzde 7,5'inde kırmızı, yüzde 2,9'unda yeşil, yüzde 2,3'ünde turuncu, yüzde 0,6'sında sarı ve yüzde 0,5'inde kahverengi renk tercih edildi. Aynı dönemde gri renkli 214 bin 33, beyaz 175 bin 922, mavi 76 bin 371, siyah 66 bin 598, kırmızı 46 bin 590, yeşil 17 bin 812, turuncu 14 bin 568, sarı 3 bin 817, kahverengi 3 bin 407 ve diğer renklerde 1354 otomobilin kaydı yapıldı.

3 YENİ OTOMOBİLDEN 1'İ GRİ

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan beyaz otomobillerin oranı, 2018-2022 döneminde azalış gösterdi. 2018'de yüzde 55,6 olan beyaz otomobil oranı geçen yıl yüzde 39,6'ya geriledi, gri otomobillerin oranı ise yüzde 21,7'den yüzde 28,8'e çıktı. Bu yıl temmuz ayı itibarıyla beyaz tercihi, gri otomobillerin gerisinde kaldı. Ağustos ayında devri yapılan otomobillerde daha çok gri renk tercih edildi. Bu yıl devri yapılan otomobillerde gri renk tercih edenlerin oranı yüzde 34,5, beyaz rengi tercih edenler ise 28,4 oldu.

EN AZ TERCİH EDİLEN RENKLER KAHVERENGİ, SARI

Ağustos ayında devri yapılan otomobillerde gri ve siyahın ardından en fazla tercih edilen renkler sırasıyla; 76 bin 371 otomobille mavi, 66 bin 598 otomobille siyah, 46 bin 590 otomobille kırmızı oldu. En az tercih edilen otomobil renkleri arasında 3 bin 407 kahverengi, 3 bin 817 sarı yer aldı.