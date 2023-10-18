Geniş aileleri sevindiren haber: Segmentinde ilk 7 koltuklu model Citroen'den geliyor

Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:09

Güncelleme: 18.10.2023 - 15:09

Citroen C3 Aircross artık 3 sıra koltukla 7 kişilik

Fransız markası, 2024 için yeni Citroen e-C3'ün sunumunda, B-SUV segmenti için üç sıralı bir koltuk modelinin tanıtım videosunu yayımladı.

Citroen modele isim vermedi ancak 2024'te piyasaya sürülecek olan ve uzun süredir yenilenmeyen C3 Aircross'un halefi olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

2024 CITROEN C3 AIRCROSS

Tanıtım videosunda her ikisi de Citroen Oli konseptinden esinlendiği için e-C3'e çok benzeyen LED aydınlatma özellikleri fark edildi.

Fransız B-SUV'u e-C3'ten daha uzun ve daha kutulu bir duruşa sahip ve güncel Citroen C3 Aircross'a kıyasla belirgin bir şekilde daha uzun bir gövdeye sahip.

Videonun en önemli özelliği, geleneksel 2 + 3 + 2 düzeninin yedi yolcuya oturma kapasitesine sahip olduğunun teyit edilmesiydi.

Bu da Citroen C3 Aircross'u, segmentteki tek yedi koltuklu araç ve Dacia Jogger'a daha büyük bir alternatif haline getiriyor.

2024 CITROEN C3 AIRCROSS MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Citroen C3 Aircross'un elektrikli ve benzinli motor seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor.

C3 Aircross'un kardeşi olan ve 2024 yılında gelecek olan yeni nesil Opel Crossland da yeni mimarinin aynı uzatılmış versiyonunu kullanacak.