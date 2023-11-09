Geri viteste dünya rekoru kırıldı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:50

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:50

Hırvatistan merkezli elektrikli otomobil şirketinin en hızlı arabası olan Nevera ile yeni bir dünya rekoru kırdı. Rimac, Nevera modelini Almanya'daki Automotive Testing Papenburg tesisine götürdü ve burada test sürücüsü Goran Drndak'a teslim etti. Drndak araba ile geri viteste 171,34 mph (275,7 km/saat) hıza ulaştı.

Sürücü bu deneyimi "doğal olmayan bir tecrübe olarak tanımladı. Drndak "Dümdüz geriye doğru bakarak manzaranın giderek daha hızlı bir şekilde sizden uzaklaşmanı izliyorsunuz ve boynunuzun neredeyse normalde ağır frenleme altında hissedeceğiniz şekilde öne doğru çekildiğini hissediyorsunuz" dedi.

Rimac aracın bu hız seviyesine ulaşmasındaki başarısını şanzıman tasarımının farklı olması olarak gösterdi. Nevera'da diğer araçlardan farklı olarak ileri veya geri iten dört ayrı motor bulunuyor. Bu sayede de hangi yönde döndüklerine bağlı olarak doğal bir sınırlama yok.



