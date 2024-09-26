GM yaklaşık 1.700 işçiyi daha işten çıkarıyor: Üç modelin üretimine ara veriliyor!

General Motors Kansas'taki Fairfax Montaj fabrikasında 1.695 işçiyi işten çıkaracak. Ağustos ayında 1000 işçiyi işten çıkaran GM'nin 3 modelinin üretimine ara verileceği belli oldı.

GM yaklaşık 1.700 işçiyi daha işten çıkarıyor: Üç modelin üretimine ara veriliyor!
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Reuters
Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:35

İlk olarak Automotive News tarafından bildirilen işten çıkarmaları doğrulayan bir GM sözcüsü, iki turdan ilkinin 18 Kasım'da başlayacağını, 686 tam zamanlı işçiyi geçici olarak etkileyeceğini ve 250 geçici çalışanın işine son verileceğini söyledi.

Sözcü, gelecek yıl 12 Ocak'ta başlayacak olan ikinci aşama kapsamında 759 tam zamanlı çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağını doğruladı.

Mayıs ayında GM, Ocak 2025'ten sonra Kansas'ta Cadillac XT4'ün üretimine ara vereceğini ve bunun sonucunda aynı montaj hattında hem Bolt EV hem de XT4 için üretim 2025'in sonlarında yeniden başlayana kadar üretim çalışanlarının işten çıkarılacağını söyledi.

GM sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, “Daha önce Mayıs ayında duyurulduğu üzere GM, yeni Chevrolet Bolt EV'nin üretimini eklemek için Fairfax Montaj Fabrikamıza yaklaşık 390 milyon dolar yatırım yapıyor” dedi.

Sözcü, “Yeni takımların kurulumunu kolaylaştırmak için, üretim 2025 ortalarında yeniden başlayana kadar çalışanlar geçici olarak işten çıkarılacak” diye ekledi.

AĞUSTOSTA 1000 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Şirket ağustos ayında da yazılım ve hizmet birimlerinde dünya çapında 1.000'den fazla maaşlı çalışanı işten çıkarmıştı.


Etiketler: #otomobil #general motors

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