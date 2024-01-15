Goodyear ile Gatik arasında "otonom araç güvenliğine" yönelik işbirliği

Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 15.01.2024 - 17:31

Goodyear ile Gatik arasında 'otonom araç güvenliğine' yönelik iş birliği yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear Tire & Rubber Company, otonom orta mesafe B2B lojistik şirketlerinden Gatik ile lastik zekası teknolojisinin otonom sürüş sistemine entegrasyonu konusunda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kapalı kasa kamyonlardan oluşan otonom filosuna sahip Gatik, otonom araçların (AV) güvenliğini, doğruluğunu ve genel performansını artırma konusunda önemli adımlar attı.

Gatik filosunun sahip olduğu Goodyear Endurance RSA lastiklerinde, kapsamlı lastik bilgi toplama çözümü 'Goodyear SightLine' teknolojisi kullanılmaya başlandı. Bu sayede Gatik'in verimli filo operasyonlarının güvenliğini ve genel doğruluğunu geliştirmesi sağlanırken, teslimat süresi ve güvenilirliği de artırılmış oldu. Gatik, akıllı lastik çözümünü bu yıl ABD ve Kanada'daki otonom filosunun önemli bir bölümüne uygulamayı planlıyor.

İki şirket, Goodyear'ın San Angelo, Teksas'taki test sahasında sürekli ve titiz testler yapmak üzere ortaklık kurdu. Bu iş birliği sayesinde Gatik, otonom araçlarının trafik ışıkları, yol işaretleri, kaçınma manevraları ve çarpışmadan kaçınma gibi yaygın ve olağandışı yol senaryoları için güvenli ve trafiğe kapalı ortamda kapsamlı bir şekilde testler gerçekleştiriyor.

Goodyear ve Gatik, Goodyear'ın gelişmiş tahmini yol durumu izleme çözümünü Gatik'in otonom sürüş sistemine dahil etmek için gelecek planları da yapıyor.

AKILLI LASTİK VERİLERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Chris Helsel, aracın yolla tek temas noktası olan lastiklerin aracın sürücü gibi tepki vermesini sağlamada çok önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Helsel, 'Gatik, otonom teknoloji alanında devrim yaratıyor. Biz de akıllı lastik verileri aracılığıyla gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak, Gatik'in otonom sürüş sisteminin daha da güvenli, güvenilir ve verimli olmasını destekleyebiliyoruz. ifadelerini kullandı.

'OTONOM TEKNOLOJİSİNDEKİ LİDERLİĞİ...'

Gatik Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Gautam Narang, Goodyear SightLine teknolojisinin Gatik'in otonom filosuna entegrasyonunun sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Akıllı lastik teknolojisinden elde edilen gerçek zamanlı veriler, sadece otonom araçlarımızın güvenliğini ve öngörülebilirliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonlarımız süresince yüksek düzeyde verimlilik, güvenilirlik ve teslimat süresini korumamızı sağlıyor. Goodyear ile ortaklığımız, Gatik'in otonom teknolojisindeki liderliğini ilerletmede bir başka adım. B2B orta mesafe lojistiğinin gerçek avantajlarının pazara sunulmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor.'