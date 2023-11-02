Goodyear'ın 55 yıllık başarısı ödülle taçlandırıldı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:50

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:50

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törende, Goodyear Türkiye Genel Müdürü Marwa Khairalla’ya ödülü İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Genel Müdürü Marwa Khairalla, Goodyear Türkiye’nin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödülleri’nde Altın İhracat Ödülü’nün de sahibi olduğunu hatırlatarak, her iki ödülün de Goodyear’ın Türkiye otomotiv sektörüne olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Marwa Khairalla

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında böyle bir ödül almanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden Khairalla, şunları kaydetti:

''Goodyear Türkiye, 1968 yılından bu yana, ülkedeki diğer tüm lastik üreticilerinden daha önce İSO 500 listesinde yer aldı. Türkiye'nin otomotiv sektöründe lastik üreticisi ve teknoloji lideri olarak rolümüze bağlı kalmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki 60 yılı aşkın başarılı geçmişini temel alan Goodyear Türkiye, 1.700 çalışanıyla önümüzdeki 100 yılda da Cumhuriyet'in büyümesini ve gelişmesini desteklemeye kararlıdır.''