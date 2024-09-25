Goodyear'dan taşımacılık sektörü için yeni çözüm: 'CheckPoint' tanıtıldı!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:57

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:57

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear CheckPoint, lastik durumunu ve araç parametrelerini saniyeler içinde ölçen tesis tipi bir araç altı kontrol sistemi olarak tanımlanıyor. Zemine kurulan, özel sensör ve kameralara sahip yüksek teknolojili sistem, lastik derinliği ve lastik basıncı ile aks ve araç yükünü birkaç saniye içinde otomatik olarak ölçüp analiz ediyor. 'RFID' veya plaka tanıma teknolojisine sahip gömülü tasarım, çok sayıda aracın dinamik ve hızlı bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanıyor.

Bu sayede Goodyear CheckPoint, otomatik sürüş ölçümü, Goodyear bulut sistemi ve ekran terminalinin yanı sıra filo yönetimini destekleyen uygulamalara anında veri aktarımı sağlayarak yenilikçi özellikleri kullanıma sunuyor.

Goodyear CheckPoint sistemi, yeni güncellemeler sayesinde daha kolay bakım ve servis imkanı sunan modüler diş derinliği sensörü tasarımına sahip oldu. Tak-çalıştır özellikli bu tasarım, önceki versiyonlarına göre daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Ağır araç yükleri ve titreşimlerin etkisini azaltarak daha doğru ölçümler yaparken, operasyonel verimliliği optimize ediyor. Bu sayede sistemin daha az servis ihtiyacı doğurması, filoların maliyetlerini de düşürüyor. Tamamen kapalı modüller, hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırarak arıza süresini en aza indirirken, bakım masraflarını azaltarak sistemin güvenilirliğini pekiştiriyor.

Ayrıca, geliştirilmiş lazerler ve kameralar sayesinde diş derinliği algılama teknolojisi yeniden tasarlandı. Daha fazla görüntü yakalayabilen gelişmiş aydınlatma sistemi, karmaşık sırt desenlerinde bile lastiğin gerçek durumunu daha doğru bir şekilde analiz ediyor. Bu sayede filo yöneticilerinin, lastik durumu hakkında son derece ayrıntılı ve doğru veriler elde etmesinin yanı sıra filonun verimliliğini de destekliyor. Bu yeni teknoloji güncellemeleri, 'Goodyear CheckPoint'in mevcut sürümleriyle de uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ FİLO YÖNETİMİ

Goodyear CheckPoint, filo yöneticilerine ve sürücülere araç ve lastik verilerine kesintisiz erişim sağlamak için bir dizi entegre uygulama ile destekleniyor. Goodyear FleetHub uygulaması, web ve mobil cihazlarda kullanılabilir olup, lastik durumu hakkında genel bakış, ayrıntılı analizler ve özelleştirilmiş bakım raporları sunuyor. Goodyear DriverHub uygulaması, sürücülere gerçek zamanlı lastik durumu uyarıları ve bildirimler sağlıyor.

İsteğe bağlı ekran terminali, kullanıcı dostu bir gösterge paneli ve renkli LED uyarılarıyla anında eyleme geçirilebilir veriler sunarak, sürücüleri yetersiz şişirilmiş lastikler veya aşırı yük gibi sorunlardan haberdar ediyor. LED matris ise araç her geçtiğinde lastik durumu hakkında üst düzey bilgi sağlıyor.

Bu araçlar sayesinde filo yöneticileri ve sürücüler, filo performansını ve güvenliğini optimize etmek için gereken kritik verilere kolayca erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Filo Mobilitesi EMEA Genel Müdürü Piotr Czyzyk, Goodyear'ın lastik teknolojisini geliştiren ve filo operasyonlarını iyileştiren yenilikçi çözümler sunmaya kararlı olduğunu belirtti.

Czyzyk, ''Goodyear CheckPoint'te yapılan son iyileştirmeler, filoların daha fazla verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Bu ürün güncellemesi, Goodyear'ın bu teknolojiyi servis ağı, perakende ve diğer ortaklarına tanıtarak filoların ötesinde uygulama alanını genişletmesine olanak tanıyan yeni bir ürün konseptinin yolunu açıyor. Donanım güncellemelerinin yanı sıra, gelecekte müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik pek çok yazılım yeniliği de planlanıyor'' ifadelerini kullandı.