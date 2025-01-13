Günaydın Oto Hastanesi ticari araçları dönüştürüyor: Vergi ve sigorta düşüyor, değeri artıyor!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:36

Ticari araçların otomobile dönüştürülmesi, günümüzde yaygınlaşan ve pratik bir çözüm haline geldi. Türkiye’de bu alandaki öncülerden biri olan Günaydın Oto Hastanesi, kamyonet sınıfı araçları otomobile dönüştürme konusunda lider konumda yer alıyor. Bu dönüşümde sıklıkla tercih edilen araçlar ise Fiat Fiorino ve Fiat Doblo modelleri oluyor.

Ankara merkezli Günaydın Oto Hastanesi, uzman ekipman ve deneyimli kadrosuyla, ticari araçları otomobile dönüştürme sürecini gerçekleştirirken güvenlikten ödün vermediği gibi verimlilikte de geri kalmıyor. Firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Her dönüşüm işlemini bireysel taleplere göre belirliyor.

TİCARİ ARAÇLARIN OTOMOBİLE DÖNÜŞÜMÜNDE AVANTAJLAR

1. YÜKSEK HIZ LİMİTLERİ

Otomobile dönüşen ticari araçların hız limitleri, kamyonetlere göre daha yüksek oluyor. Bu, özellikle uzun yolculuklarda önemli bir avantaj sağlar.

2. UZUN MUAYENE PERİYOTLARI

Hususi ruhsatlı araçlar, ticari araçlara kıyasla daha uzun periyotlarla muayeneye giriyor. Bu da araç sahiplerine zaman ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlar.

3. DÜŞÜK SİGORTA ÜCRETLERİ

Ticari araçların otomobile dönüşmesi, sigorta primlerinin düşmesini sağlar. Bu, araç sahipleri için uzun vadede ekonomik fayda sağlar.

4. YÜKSEK İKİNCİ EL DEĞERİ

Otomobile dönüşen araçlar, ticari araçlardan daha yüksek fiyatlarla satılabilir. Dönüşüm, aracın ikinci el değerini artırır ve satılabilirliğini kolaylaştırır.

5. ARTAN KOLTUK SAYISI

Ticari araçların dönüşümü, koltuk düzenini 4+1'e çıkarır. Bu, özellikle kalabalık aileler için büyük bir avantaj sunar.

6. DAHA DÜŞÜK VERGİ

Otomobile dönüşen araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) azalır. Bu durum, araç sahiplerine ekonomik açıdan fayda sağlar.

SEKTÖRÜN LİDERİ GÜNAYDIN OTO HASTANESİ

Günaydın Oto Hastanesi, Fiat Doblo’yu otomobile dönüştüren Türkiye’deki ilk ve tek firma olarak sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Özellikle büyük şehirlerde artan talep, firmanın kapasitesini artırmasına neden oluyor. Günaydın Oto Hastanesi şu anda 10 farklı ilde hizmet veriyor. Ayrıca, bayi ağını genişleterek büyümeyi hedefliyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK FAYDA

Günaydın Oto Hastanesi, ticari araçların otomobile dönüştürülmesinin sadece araç sahiplerine değil, çevreye de katkı sağladığını belirtiyor. Bu dönüşüm, daha az yakıt tüketimi ve daha verimli bir kullanım sunarak, hem çevresel hem de ekonomik açıdan avantajlar yaratıyor.

GELECEK VİZYONU

Günaydın Oto Hastanesi, sektördeki liderliğini sürdürmek amacıyla sürekli yenilikçi çözümler geliştirmeye ve teknolojiyi takip etmeye devam ediyor. Firmanın gelecekte İstanbul’da yeni bir şube açmayı planladığı ve bu sayede daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermeyi hedeflediği de belirtiliyor.

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