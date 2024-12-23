Hafif ticaride atağa geçti

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

Renault, Avrupa’daki hafif ticari araçlardaki başarısını Türkiye’de de yakalayarak pazardaki konumunu hak ettiği yere taşımak için önemli bir adım atıyor. Renault böylece Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını tüm kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

2025 yılının ticari aracı yeni Renault Master Geniş sürgülü yan kapısıyla kolay yükleme imkânı sağlayan Renault Master, bir önceki jenerasyonuna göre 1,3 l/100 kilometreye kadar daha düşük yakıt tüketimiyle çok daha ekonomik. Yenilenen direksiyon sistemi çok daha yüksek bir manevra kabiliyeti sunuyor. 10.1 inç OpenR Link multimedya sistemi ise entegre Google hizmetleriyle 50’den fazla Google uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Master, panelvan gövde tipinde 1.495.000 TL’den, kamyonet gövde tipinde ise 1.420.000 TL’den başlayan fiyatı ile kullanıcıları ile buluşacak.

Kangoo Multix ve Kangoo Van Renault Kangoo; Kangoo Multix, Kangoo Van ve Kangoo E-tech versiyonlarıyla modüler bir araca ihtiyaç duyan aileler ve işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı, 775 litreden 3 bin litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı, ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları, 14 yeni sürüş destek sistemi, konforlu iç alanıyla Kangoo Multix; bir ticari araçtan beklenen her türlü beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleri ve 130 beygirlik güçlü 1.3 TCe motoruyla tüm ihtiyaçlar için ulaşılabilir ve benzersiz bir çözüm olarak piyasada yer alıyor.