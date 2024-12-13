Renault hibrit ve elektrikli modelleri tanıtıyor: TikTok'ta Driving Academy...

Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:35

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve hibrit otomobiller, son yıllarda özellikle Y ve Z kuşağı tarafından yakından takip edilen ve tercih edilen modeller olarak ön plana çıkmaya başladı.

Renault, son dönemde elektrifikasyona verdiği önemle dikkati çeken başlıca otomotiv markaları arasında yer alıyor. Zoe ve ardından Megane E-Tech gibi modelleriyle elektrifikasyon sürecine güçlü bir adım atan şirket, Renault 5 ve Renault 4 modelleriyle de bu sürece devam ediyor.

Yeni retro elektrikli modelleriyle özellikle genç hedef kitleye hitap etmeyi amaçlayan şirket, bu kapsamda Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir projeye imza atarak genç kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

RENAULT 5 2025'TE TÜRKİYE'DE

Şirketin ilgi çeken yüzde 100 elektrikli retro modeli Renault 5'in 2025'te Türkiye'ye geleceği haberiyle birlikte genç otomobil kullanıcıları, dikkatlerini modelin üzerine yoğunlaştırdı.

Beklenen yeni elektrikli ve hibrit modellerle birlikte şirket, yeni hedef kitlesine elektrikli otomobillerle ilgili merak ettikleri her detayı aktarmayı amaçladığı akademi projesini hayata geçiriyor.

Otomobil gazetecisi Doğan Kabak başkanlığında, TikTok üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerle, elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiyi ve detayı öğrenmeleri için çalışılacak.

Elektrikli otomobillerin çevreci ve sürdürülebilir özellikleri, kullanım kolaylıkları ve sağladıkları avantajlar gibi birçok konuda verilecek eğitimlerle, kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacak.

Akademide Kabak'a birçok isim eşlik edecek. Müzik alanında Doğuş Çabakçor, Lifestyle alanında Elvin Levinler, oyun alanında PQueen, Teknoloji alanında Mert Bayantemur ve güzellik alanında ise Merve Özkaynak, şirketin elektrikli ve hibrit araç teknolojilerini içeren 'E-Tech' teknolojisini deneyimleyecek.

Böylece akademi, birçok kullanıcıya erişerek elektrikli ve hibrit otomobilleri geniş bir kullanıcı ağına verimli ve etkili şekilde tanıtılmasını sağlayacak.