Her 10 otomobilden en az 1'i lüks! Mercedes, BMW, Audi...

Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 07.01.2024 - 16:43

Lüks otomobil satışı 2023 yılında toplam satışın yüzde 11.36'sını oluşturdu. En çok satan lüks otomobil markaları ve en çok satan lüks otomobil modelleri paylaşıldı. Mercedes, BMW ve Audi'nin ilk üçü oluşturduğu görüldü.

İşte lüks otomobil markalarına ait satışlar...

Lüks otomobil satışlarında en çok satılan 40 model de açıklandı. İşte 2023 yılında en çok satılan lüks otomobil modelleri...