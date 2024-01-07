Her 10 otomobilden en az 1'i lüks! Mercedes, BMW, Audi...

Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobiller içinde lüks modellerin aldığı pay da dikkat çikti. İşte lüks otomobillerin tüm satışlar içinde aldığı pay ile markalara ve modellere göre sıralama...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:43
Her 10 otomobilden en az 1'i lüks! Mercedes, BMW, Audi...
Abone Ol google-news

Lüks otomobil satışı 2023 yılında toplam satışın yüzde 11.36'sını oluşturdu. En çok satan lüks otomobil markaları ve en çok satan lüks otomobil modelleri paylaşıldı. Mercedes, BMW ve Audi'nin ilk üçü oluşturduğu görüldü.

İşte lüks otomobil markalarına ait satışlar...

 

 

Lüks otomobil satışlarında en çok satılan 40 model de açıklandı. İşte 2023 yılında en çok satılan lüks otomobil modelleri...

 

 

 

 


otomobil haber sıfır araba sıfır araç mercedes BMW Audi

İlgili Haberler

Tesla kıl payı tacını korudu: Çinli üreticinin nefesini ensesinde hissediyor

Tesla kıl payı tacını korudu: Çinli üreticinin nefesini ensesinde hissediyor
Yeni bataryalarda menzil kaybı olmadan tam 500 bin kilometre: Testi geçti!

Yeni bataryalarda menzil kaybı olmadan tam 500 bin kilometre: Testi geçti!
Hindistan geleceğin elektrikli araç uzmanlarını yetiştiriyor: 'Çığır açan...'

Hindistan geleceğin elektrikli araç uzmanlarını yetiştiriyor: 'Çığır açan...'

En Çok Okunan Haberler