Heyecanla beklenen BMW i5'in fiyatları açıklandı
BMW 5 Serisi ve 5 Serisi Touring'in tanıtım ve teslimat tarihlerinin belirlenmesinin ardından i5 modelinde de fiyatlar açıklandı.
BMW 5 Serisi'nin ardından çıkacak olan i5'in fiyatlarına ait bilgiler gelmeye başladı.
BMW 5 Serisi ve BMW 5 Serisi Touring'e dair haberlerin ardından i5'in de fiyatı belli oldu.
BMW i5 eDrive40'ın fiyatı en az 70.200 Euro olarak açıklandı.
Estate otomobilin yanı sıra i5'in bir başka dört tekerlekten çekişli versiyonunun da 2024'te piyasaya sürüleceği öğrenildi.
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