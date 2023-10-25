Honda efsanesi 22 yıl sonra geri döndü: Elektrikli coupe Tokyo'da ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:56

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:56

Honda'nın efsane modellerinden Prelude Tokyo'da ortaya çıktı. Sürüş keyfi vurgusu yapılan model için Honda Başkanı Toshihiro Mibe, şöyle konuştu:

"Bu model, tam teşekküllü elektrikli geleceğe 'sürüş keyfini' miras bırakacak ve Honda'nın değişmez spor zihniyetini somutlaştıracak gelecek modellerimiz için bir başlangıç olacak."

Tamamen elektrikli bir güç aktarma organı kullanan model hakkında teknik ayrıntı henüz verilmedi.

Honda e ve 2017'deki Honda Sports EV konseptinin yuvarlak, retro tarzı yerine Honda, Prelude Konsept'e yeni tamamen elektrikli SUV'u e:Ny1 ile paylaşılan bazı tasarım öğeleriyle modern bir görünüm kazandırılması dikkat çekti.

Ön kısımda, e:Ny1'dekileri anımsatan far kümelerini birbirine bağlayan bir ışık çubuğu yer alıyor. Ön tamponun alt kısmında bir hava kanalı ve ön tekerleklerin arkasında havalandırma delikleri yer alıyor. Honda e'nin aksine, Prelude Konsept'te fiziksel kanat aynaları kullanılıyor, ancak kapı kollarıysa gömülü olarak tasarlanmış.

Arka kısımda bir başka tam genişlikte ışık çubuğu ve küçük bir spoyler var. Genel olarak Prelude Konsept dışarıdan üretime oldukça hazır görünüyor, ancak Honda henüz otomobil için bir çıkış tarihi açıklamadı.

Honda Prelude üretime geçerse, spor otomobilin altıncı jenerasyonu olacak, son model 2001 yılında üretimden kalkmıştı.