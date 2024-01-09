Opel modellerinde yeni yıla özel kampanyalar: 0,99 kredi...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:02

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:02

Opel Türkiye açıklamasına göre, marka, ocak ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Yenilenen yüzüyle öne çıkan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Mokka ise GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland da 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ OPEL MODELLERİ

Açıklamaya göre, bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve yakın dönemde 'Şimşek' logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 313 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi olanağıyla 1 milyon 538 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Opel Astra Elektrik de 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 648 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşuyor.

Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

OPEL'DEN HAFİF TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL KREDİ

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ocak ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle de öne çıkıyor.

Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 664 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanaklarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Combo Cargo 776 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 1 milyon 20 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 39 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 1 milyon 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.