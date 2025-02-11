Honda HRC'nin ana sponsoru Castrol oldu

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:39

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:39

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol, Honda HRC MotoGP Fabrika Takımı'nın motor yağları ve teknik destek sağlayıcısı olarak takımın performansını artırmayı hedefliyor.

Honda ile Castrol arasındaki 1959'da başlayan ortaklık, Honda'nın Isle of Man TT'deki ilk uluslararası motosiklet yarışına katıldığından bu yana devam ediyor.

Castrol, bugüne kadar Honda takımlarının uluslararası motosiklet yarışlarında 500'den fazla galibiyet kazanmasına katkı sağladı.

HONDA ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

Grand Prix motosiklet yarışlarında 25 markalar şampiyonluğu, 21 sürücüler şampiyonluğu ve 313 yarış zaferiyle MotoGP tarihinin en başarılı markalarından biri olarak öne çıkan Honda, Castrol ile yaptığı işbirliğiyle 2025 sezonunda zirveye geri dönmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Global Pazarlama Direktörü Sandeep Sangwan, Castrol'ün uzun yıllardır motor sporlarını teknik yeteneklerini sergilemek ve yeni teknolojiler geliştirmek için bir platform olarak kullandığını belirtti

Sangwan, ''Performans ve inovasyona olan bağlılığımızın yanı sıra motosiklet yarışlarına duyduğumuz tutku ile bu iş birliğine imza atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Honda HRC Castrol MotoGP Fabrika Takımı ortaklığı, Castrol'ün motosiklet tutkunlarıyla ve yarış dünyasıyla daha güçlü bir bağ kurması için mükemmel bir fırsat'' değerlendirmesinde bulundu.