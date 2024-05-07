Honda Motosiklet Günleri başlıyor: İşte etkinliğin yapılacağı tarih ve düzenleneceği yer...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:52

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:52

Motosiklet tutkunlarının sosyal medyada en çok takip ettiği isimler, etkinlikte söyleşilere katılacak.

HONDA MOTOSİKLET GÜNLERİ TARİHİ

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ''Honda Motosiklet Günleri'', 10-12 Mayıs tarihleri arasında Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her geçen gün artan mobilite ihtiyacını karşılamak adına motosikletin önemine dikkati çekmek isteyen Honda, Türkiye'de motosiklet kültürü ve bilincinin yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Uzun yıllardır Motosiklet Gelişim Merkezi'nde binlerde kişiyi güvenli sürüş ile tanıştıran Honda, motosiklet kullanıcılarını ve severleri bir araya getireceği etkinliğinin üçüncüsünü, 10-11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenleyecek.

Motosiklet tutkunları için yeni modellerin ön gösteriminin yapılacağı, test sürüşlerinin düzenleneceği, söyleşilerin, simülasyonların, yarışmaların, eğitimlerin ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Honda Motosiklet Günleri'nde hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler, gün boyunca devam edecek.

HONDA MOTOSİKLET GÜNLERİ ÜCRETLİ Mİ?

'hondamotosikletgunleri.com' web sitesi üzerinden doldurulan form aracılığı ile oluşturulan davetiyedeki QR kod kullanılarak ücretsiz olarak sağlanacak.

Türkiye'nin 9 yıldır üst üste en çok satan motosiklet markası olan Honda'nın farklı segmentlerdeki geniş ürün gamının sergileneceği etkinlikte katılımcılar, yıl sonuna kadar satışa sunulacak SH125i modelini de görebilecek.

22 FARKLI MODELDE TEST SÜRÜŞÜ YAPILACAK

Honda Motosiklet Günleri'nde katılımcılar; Adventure, Bigscooter, Naked, Off-road, Supersport, Touring, Sporttouring, Scooter ve LMC segmentlerinden 22 farklı model ile test sürüşü gerçekleştirebilecek.

Hem motosiklet sürüş deneyimlerini hem de takipçilerinin merak ettikleri konularda görüşlerini paylaşacak isimlerin yer alacağı söyleşilerde, katılımcılara motosiklet dünyasının dinamikleri hakkında bilgi verilecek.

Yetişkinlerin ve çocukların keyifli bir hafta sonu geçirmesi için birbirinden farklı etkinliklerin sunulacağı Honda Motosiklet Günleri'nde çocuklara, Honda'nın dünya çapında uyguladığı bir program olan 'Ayatori Eğitimi' verilecek.

Temel trafik ve güvenlik kurallarının aktarıldığı eğitimin yanı sıra çocuklar için özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de olacak.