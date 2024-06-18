Honda ve Mitsubishi'den ortak girişim: Elektrikli mobilite için bir aradalar...

Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:11

Güncelleme: 18.06.2024 - 11:11

Japon otomobil üreticisi Honda ve Mitsubishi Corporation, ortak girişim Altna'yı hayata geçiriyor. Bu girişim üç alanda faaliyet gösterecek. Bu alanlar elektrikli araç kullanım maliyetlerinin optimize edilmesi, bataryaların hizmet ömrünün artırılması ve Japonya'daki kaynak döngüsünün iyileştirilmesi ile şebeke depolama bataryaları aracılığıyla elektrik şebekesinde artan dengeleme kapasitesi talebine uyum sağlanması.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ BATARYALAR!

Altna özellikle elektrikli araçlar için batarya kiralama hizmeti sunacak, ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarını yeniden değerlendirecek ve elektrikli araç sürücüleri için elektrik maliyetini optimize etmeye yardımcı olmak üzere akıllı şarj hizmetleri sağlayacaktır. Örneğin Honda, N-VAN e'yi ekim ayında Japonya'da piyasaya sürecek. Elektrikli van müşteriye kiralandığında, Altna bataryanın mülkiyetini elinde tutar ve kiralama süresi boyunca batarya kullanımını izler.

Gelecekteki batarya bozulmasının tahmini de dahil olmak üzere batarya sağlığının sürekli izlenmesi, batarya güvenilirliğini artıracaktır. Akülerin bu yüksek güvenilirliğine dayanarak Altna, akülerin uzun bir süre boyunca veya tüm yaşam döngüsü boyunca, yani yeni bir aracın satışından ikinci ve sonraki sahibinin sahipliğine kadar kullanıldığı bir iş yürütecektir.

Aracın ömrünün sonunda bataryalar geri kazanılır ve Altna'nın batarya yeniden kullanım işi için kullanılır. Şirket, kiralama fiyatlarını bataryaların daha sonra sabit depolama uygulamaları için kullanılacağı varsayımına dayanarak hesaplayacağından, fiyatların "şu anda piyasada bulunan benzer kiralama planlarından daha düşük" olacağı söyleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Altna, 'Batarya Yeniden Kullanma İşi' ile kullanılmış elektrikli araç bataryalarını yeniden kullanacak ve bunları şebeke depolaması olarak yönetecek. Ortak basın açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

"Bu, daha fazla şebeke istikrarı sağlamak için arz-talep ayarlama kapasiteleri sağlayacak ve ayrıca yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımına katkıda bulunacaktır."

Ortak girişim, batarya kiralama işinin bir parçası olarak elektrikli araç bataryalarının kullanım koşullarını izlemeye devam edecek ve daha sonra uzun süreli izleme yoluyla elde edilen verilere dayanarak ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarını kullanacaktır.

Buna ek olarak Altna, kaynak verimli üretim gerçekleştirmek için şebeke depolama bataryalarının uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

ARAÇ ŞARJ PLANLARI

Altna ayrıca elektrikli araç kullanıcıları için elektrik maliyetlerini optimize eden elektrikli araç şarj planları da sunacak. Bu planlar, şebekenin en yoğun kullanıldığı zamanlarda elektrikli araçların şarj edilmesini önlemek için gelişmiş enerji kontrol teknolojilerini kullanmaktadır. Enerji kontrol sisteminin müşterilerin elektrikli araçlarına bağlanmasıyla, aracın kullanım programına göre elektrik maliyetinin en düşük olduğu günün saatinde şarj işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

Dahası, bu şarj planları yenilenebilir enerjinin mevcudiyetini göz önünde bulundurarak, yeşil enerji mevcut olduğunda elektrikli araçların bataryalarını şarj ediyor. Şirkete göre, daha sonraki bir tarihte araçtan şebekeye (V2G) hizmetleri de sunabilir.