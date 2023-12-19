Honda yeni elektrikli modellerini tanıtacağı tarihi açıkladı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:05

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:05

Honda, 2030 yılına kadar 30 yeni elektrikli araç modelini tanıtmaya hazırlanırken kullanmayı planladığı çeşitli model ve teknolojileri gösterecek.

Honda, yeni EV modellerinin yanı sıra şirketin devam eden dönüşümünü gösteren temel teknolojileri de sergileyeceğini söyledi.

Honda, 2030 yılına kadar dünya çapında 30 yeni elektrikli araç tanıtma ve 2 milyon araç satış hacmine ulaşma hedefinin bir parçası olarak, CES 2024'te yeni bir küresel elektrikli araç serisini tanıtmayı planlıyor. Üretici, 2040 yılına kadar Kuzey Amerika'da yüzde 100 sıfır emisyonlu otomobil hedefini açıkladı ve bunun hem bataryalı elektrikli araçları hem de yakıt hücreli elektrikli araçları içereceğini söyledi.

Honda'ya göre, CES'te bir standın yanı sıra seriyi sergilemek için özel bir web sitesine de ev sahipliği yapılacak. Honda, standın küresel EV serisi modellerinin yanı sıra "Honda'nın şu anda geçirmekte olduğu önemli dönüşümü gösteren birkaç temel teknolojiyi" de sergileyeceğini söylüyor.

ALÇAK YAPI ÖNE ÇIKTI

Duyurunun bir parçası olarak Honda, muhtemelen fuarda görücüye çıkacak bir tür elektrikli konsept otomobili gösteriyor gibi görünen bir teaser görüntü yayımladı. Yere inanılmaz derecede alçak görünen ve oldukça dik bir açıyla yukarı doğru eğimli olan kare şeklinde bir ön uç ilk bakışta dikkat çekiyor. Aracın büyük bir kısmı örtülü, ancak karanlığın içinden pikselli bir tekerlek tasarımına benzeyen bir şey de görülebiliyor.

2024 Prologue yakın zamanda piyasaya sürülecek. Bu, Honda'nın Kuzey Amerika için sık sık kötü şöhretli Clarity'den sonra ikinci elektrikli araç denemesi.

Honda ayrıca iş operasyonlarını yeni küresel marka sloganı olan "Hayallerin Gücü - Sizi nasıl hareket ettiriyoruz" ile uyumlu hale getireceğini açıkladı. Honda'ya göre bu slogan, ürün ve hizmetlerinin "zaman ve mekân gibi çeşitli kısıtlamaları nasıl aşacağını" ve "yetenek ve olasılıkları nasıl artıracağını" anlatıyor.