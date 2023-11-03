Honda'dan özel motosiklet kampanyası: Son gün 31 Aralık...

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:29

Honda, scooter segmentinde kullanım kolaylığı ve yakıt tasarrufuyla öne çıkan Dio modeli için özel kredi kartı kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez motosiklet sahibi olacak kullanıcılara başlangıç için önerilen scooter modellerinden biri olan Dio, fonksiyonel çözümleri ve depolama alanıyla kullanıcılara konfor sağlıyor.

Honda'nın scooter segmentinde tasarımı, dayanıklılığı, dengesi ve yakıt tasarrufuyla dikkat çeken modeli Dio için özel kredi kartı kampanyası başlatıldı. Kasım ve aralık ayları boyunca geçerli kampanya kapsamında, Honda'nın Dio scooter modeli için kredi kartı ile 40 bin TL'ye vade farksız 12 ay taksit imkânı sunuluyor.

Seçili bankaların kredi kartlarında geçerli taksit kampanyası 2023 sonuna kadar 'Honda Motosiklet' bayilerinde devam edecek.