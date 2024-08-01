Honda'ya Red Dot'tan 'En İyinin En İyisi' ödülü

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:48

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 'Tasarım Konsepti' kategorisinin kazananları açıklandı.

2023 Red Dot'ta Honda'nın Civic e:HEV ve Civic Type R otomobil modellerinin kazandığı ödüllerinin ardından bu kez de Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, tasarım konsepti kategorisinde 'En İyinin En İyisi' ödülünü kazandı. Honda 0 Serisi'nin diğer konsept modeli olan Space-Hub da aynı kategoride ödüle layık görüldü.

Red Dot Tasarım Ödüllerinde, Honda'nın EM1 e:elektrikli scooter, ultra kompakt katlanabilir elektrikli scooter Motocompacto, BF350 büyük boy dıştan takma motor ve Miimo robotik çim biçme makinesi modelleri de 'Ürün Tasarımı Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda AR-GE Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, ürün tasarımı kategorilerinde aldıkları ödüllerin ardından Red Dot Tasarım Ödülleri'nin tasarım konsepti kategorisinde ödül kazanmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Minami, 'En İyinin En İyisi' seçilen sedan konsepti Saloon'u, Honda'nın büyük dönüşümünü temsil etmesi, 'çevre, toplum ve müşterilerle uyum' temasını yansıtması ve ilk bakışta diğer modellerden ayrışması için özgün bir tasarım olması amacıyla hayata geçirdiklerini aktardı.

İnsanları heyecanlandıran ve günlük hayatlarını kolaylaştıran mobilite ürünleri tasarlamaya devam edeceklerinin altını çizen Minami, Honda'nın kazandığı ödüllerin hem tasarım hem de katma değer yaratma konusunda çalışmalarına devam etmesine katkı sağladığını belirtti.