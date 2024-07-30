Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

'ELEKTRİKLİ UZUN MESAFE TAŞIMACILIĞI MÜMKÜN'

“Böylesine muazzam bir yolculuk, özellikle kamu altyapısında şarj etme konusunda titiz bir hazırlık ve planlama gerektiriyor. Şarj duraklarıyla ilgili deneyimlerimiz bazı durumlarda büyük farklılıklar gösterse de, akülü elektrikli uzun mesafe taşımacılığının mümkün olduğu açıkça görüldü. eActros 600'ün ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzili her zaman güvenilir bir planlama faktörü oldu.”