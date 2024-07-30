Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!
Elektrikli Mercedes-Benz Trucks eActros 600'ün Avrupa turunu tamamladı. 40 ton yüklü iki TIR ile yapılan testlerde 22 ülke gezildi, 15 bin kilometre yol kat edildi.
Mercedes-Benz Trucks, eActros 600 ile Avrupa turunu başarıyla tamamladı. Toplam 22 ülkeyi kapsayan 45 günlük tamamen elektrikli geliştirme turunun ardından Mercedes-Benz eActros 600'ün üretime yakın iki prototipi Wörth am Rhein'a geri döndü ve 15 bin kilometre daha yol yaptı.
40 TON YÜKLE TEST EDİLDİ
Her biri toplam 40 ton yük taşıyan iki araç sırasıyla 15 bin 269 ve 15 bin 939 kilometre yol kat etti.
ŞARJ NOKTALARI
Tur sırasında geliştiriciler iki uzun yol kamyonunu yalnızca halka açık şarj noktalarında şarj etti.
ALMANYA'DAN YOLA ÇIKTILAR
İki araç 11 Haziran'da Frankfurt am Main'de yola çıktı. Oradan Almanya üzerinden kuzeye doğru yol aldılar. Danimarka, İsveç ve Norveç'teki diğer aşamalardan sonra iki prototip haziran sonunda Kuzey Burnu'na ulaştı. Oradan da karayoluyla Avrupa'nın en güney noktasına İspanya'daki Tarifa'ya gittiler.
Daha sonra da Tarifa'dan Benelüks ülkeleri üzerinden dolambaçlı bir yoldan Almanya'ya döndüler.
22 ÜLKEDEN GEÇTİLER
Özellikle Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan geçtiler.
İki test aracı turu en iyi notlarla tamamladı. Mercedes-Benz Trucks Global Test Müdürü Christof Weber “Geriye dönüp baktığımızda neredeyse yedi hafta boyunca heyecan verici deneyimler ve karşılaşmalar yaşadık ve bu sayede çok değerli bilgiler edindik” diyen Weber ardından şöyle devam etti:
'ELEKTRİKLİ UZUN MESAFE TAŞIMACILIĞI MÜMKÜN'
“Böylesine muazzam bir yolculuk, özellikle kamu altyapısında şarj etme konusunda titiz bir hazırlık ve planlama gerektiriyor. Şarj duraklarıyla ilgili deneyimlerimiz bazı durumlarda büyük farklılıklar gösterse de, akülü elektrikli uzun mesafe taşımacılığının mümkün olduğu açıkça görüldü. eActros 600'ün ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzili her zaman güvenilir bir planlama faktörü oldu.”
IAA ULAŞIM FUARI
Şirket ''Mercedes-Benz eActros 600 Avrupa Test Turu 2024''ten elde edilen özel bulgular ve sonuçlar hakkında eylül ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Ulaşım Fuarı'nda bilgi vermeyi planlıyor.
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