Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

Elektrikli Mercedes-Benz Trucks eActros 600'ün Avrupa turunu tamamladı. 40 ton yüklü iki TIR ile yapılan testlerde 22 ülke gezildi, 15 bin kilometre yol kat edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2024 Salı, 15:03
Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

Mercedes-Benz Trucks, eActros 600 ile Avrupa turunu başarıyla tamamladı. Toplam 22 ülkeyi kapsayan 45 günlük tamamen elektrikli geliştirme turunun ardından Mercedes-Benz eActros 600'ün üretime yakın iki prototipi Wörth am Rhein'a geri döndü ve 15 bin kilometre daha yol yaptı.

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

40 TON YÜKLE TEST EDİLDİ

Her biri toplam 40 ton yük taşıyan iki araç sırasıyla 15 bin 269 ve 15 bin 939 kilometre yol kat etti. 

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

ŞARJ NOKTALARI

Tur sırasında geliştiriciler iki uzun yol kamyonunu yalnızca halka açık şarj noktalarında şarj etti. 

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

ALMANYA'DAN YOLA ÇIKTILAR

İki araç 11 Haziran'da Frankfurt am Main'de yola çıktı. Oradan Almanya üzerinden kuzeye doğru yol aldılar. Danimarka, İsveç ve Norveç'teki diğer aşamalardan sonra iki prototip haziran sonunda Kuzey Burnu'na ulaştı. Oradan da karayoluyla Avrupa'nın en güney noktasına İspanya'daki Tarifa'ya gittiler. 

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

Daha sonra da Tarifa'dan Benelüks ülkeleri üzerinden dolambaçlı bir yoldan Almanya'ya döndüler. 

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

22 ÜLKEDEN GEÇTİLER

Özellikle Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan geçtiler.

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

İki test aracı turu en iyi notlarla tamamladı. Mercedes-Benz Trucks Global Test Müdürü Christof Weber “Geriye dönüp baktığımızda neredeyse yedi hafta boyunca heyecan verici deneyimler ve karşılaşmalar yaşadık ve bu sayede çok değerli bilgiler edindik” diyen Weber ardından şöyle devam etti:

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

'ELEKTRİKLİ UZUN MESAFE TAŞIMACILIĞI MÜMKÜN'

“Böylesine muazzam bir yolculuk, özellikle kamu altyapısında şarj etme konusunda titiz bir hazırlık ve planlama gerektiriyor. Şarj duraklarıyla ilgili deneyimlerimiz bazı durumlarda büyük farklılıklar gösterse de, akülü elektrikli uzun mesafe taşımacılığının mümkün olduğu açıkça görüldü. eActros 600'ün ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzili her zaman güvenilir bir planlama faktörü oldu.”

Elektrikli TIR'lar 40 ton yükle 22 ülkeyi gezdi: O markadan 15 bin kilometrelik çılgın test!

IAA ULAŞIM FUARI

Şirket ''Mercedes-Benz eActros 600 Avrupa Test Turu 2024''ten elde edilen özel bulgular ve sonuçlar hakkında eylül ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Ulaşım Fuarı'nda bilgi vermeyi planlıyor.

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