Hyundai 100 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu: Yarısı son 11 yılda banttan indi!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:01

Hyundai 1967'de kurulmasının ardından 30 Eylül tarihinde 100 milyonuncu aracını ürettiğini açıkladı. 5 milyonuncu aracını 32 yıl önce üreten marka 50 milyonuncu aracını ise 11 yıl önce üretmişti.

Hyundai son birkaç on yılda uzun bir yol kat etti ve değer odaklı bir girişimden Ford, General Motors ve Toyota gibi şirketlerle aynı seviyeye geldi. Şirket 100 milyonuncu aracının üretimini kutladı.

Bu başarının elde edilmesi 57 yıl sürdü. Ancak 2013 yılında 50 milyonuncu aracın üretilmesinden sadece 11 yıl sonra 50 milyon araç daha üretilmesi başarılarak şirketin hızlı gelişimi gözler önüne serildi.

Kutlamaların bir parçası olarak 100 milyonuncu araçtan sonraki üretilen ilk model olan elektrikli Hyundai Ioniq 5 ise Güney Kore'deki Ulsan Fabrikası'nda düzenlenen törenle sahibine teslim edildi.

Hyundai için bu tesis 1968 yılında açıldığı ve “Kore otomobil endüstrisinin gelişiminin doğduğu yer” olarak lanse edilmesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Hyundai ayrıca fabrikanın 1975 yılında Güney Kore'nin ilk seri üretim bağımsız otomobili olan Pony'yi ürettiğini de belirtti.

Hyundai CEO'su Jaehoon Chang yaptığı açıklamada, “100 milyon araçlık küresel kümülatif üretime ulaşmak, en başından beri Hyundai Motor'u seçen ve destekleyen dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz sayesinde mümkün olan anlamlı bir kilometre taşıdır” dedi. Chang ardından sözlerine şöyle devam etti:

“Cesur meydan okumaları üstlenmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, hızlı bir büyüme elde etmemizi sağladı ve mobilite alanında oyunun kurallarını değiştiren bir şirket olarak 100 milyon adetlik bir üretime doğru ‘bir adım daha ileri’ gitmemizi sağlayacak.”