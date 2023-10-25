Toyota'dan elektrik motorlu eski usul 'dayanıklı' pick-up!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:34

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:34

Toyota, EPU "orta boy pick-up" konseptini bu hafta içinde Tokyo Motor Show'da görücüye çıkarmadan önce tanıttı. Yeniden tasarlanan Toyota Land Cruiser Se'nin yanında yer alan EPU, markanın gelecekteki sıfır emisyonlu kamyonet vizyonunu gösteriyor.

5,070 mm uzunluğundaki EPU, mevcut Toyota Hilux'tan 255 mm daha kısa. Ancak konseptin 3,350 mm'lik dingil mesafesi 265 mm daha uzun. Bu durum Toyota'nın yayımladığı şov fotoğraflarında da açıkça görülüyor.

Yükseltilmiş sürüş yüksekliği ve kapsamlı kaplama gibi tipik pick-up stil ipuçlarının yanı sıra EPU gözle görülür şekilde kısa ön ve arka çıkıntılara da sahip. Bu da kamyonetin içini daha ferah hale getirecek.

Şimdiye kadar sadece aracın gösterge paneline erişilebildi. Bu panelde alışılmadık bir çift ekran düzeni ve görüşleri kutuplaştırabilecek boyunduruk tarzı bir direksiyon simidi bulunuyor. Ayrıca yolcu koltuğunun önünde büyük bir raf ve neredeyse tamamen düz gibi görünen bir zemin de fark edildi. Bu da ferahlık hissini vurguluyor.

Toyota, "kabinin arka kısmının, farklı kullanıcı tercihlerini karşılamak ve açık hava etkinlikleri de dahil olmak üzere çok çeşitli mobilite yaşam tarzlarını desteklemek için güverteye cesurca bağlandığını" ifade ediyor. Görüntülerden, bunun tekne veya sörf tahtaları için bir raf gibi aksesuarları içerdiği anlaşılıyor.

EPU'nun, yük yatağının uzunluğunu uzatmak için dışarı kayan yenilikçi bir bagaj kapağı tasarımına sahip olacağı da iddia edildi.

Toyota 2026 yılına kadar 800 km veya daha fazla menzile sahip otomobiller sunma planlıyor. EPU'nun sınıfındaki en uzun menzilli elektrikli araçlar arasında yer alacağı da bu nedenle tahmin ediliyor.

Toyota özellikle planladığı daha ince bataryalar ile her zamanki "EV sessizliği" ve "üstün yol tutuş dengesi ve sürüş konforu için düşük ağırlık merkezi" sözü verdi. Üretici ayrıca monokok gövdenin "yüksek dayanıklılık" sağlayacağını söyledi.