Yeniköy Fabrikası'nda üretilen yeni nesil Transit Custom satışa sunuldu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 18:09

Ford Otosan, Yeniköy Fabrikası’nda üretilen Avrupa’nın en çok satan van’ı olan Transit Custom’ın yeni nesil versiyonunu satışa sundu.

Ford Otosan açıklamasına göre, şirketin 2012 yılından bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa’nın en çok satan van’ı olan, 2013 ve 2020'de Yılın Uluslararası Van’ı seçilen Transit Custom, daha yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verim ve performans sağlayarak müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.

Transit Custom’ın yeni versiyonu, Ford’un global araştırma, mühendislik ve yazılım yetkinliklerinin gücünden doğdu. Üretimi tamamen Ford Otosan’a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin gelecek günlerde resmi açılışını gerçekleştireceği Yeniköy Fabrikası’nda hattan indirdiği ilk araç oldu.

SIFIRDAN TASARLANDI

Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ford Türkiye İş Alanı lideri Özgür Yücetürk, şunları kaydetti:

''Ford Otosan, Ford dünyasında üretim ve mühendislik yetkinliklerini kanıtlamış bir organizasyon. Ford’u Türkiye’de ve Avrupa’da liderliğe taşıyan ticari araçları Ford Otosan’da üretiyoruz. İşte bu araçlardan biri de dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz, Avrupa’nın en çok satan van’ı olan Transit Custom. Şimdi Custom’ın yeni nesil versiyonunu müşterilerimizle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz. Üstelik Custom’ın 'geleceğin fabrikası' olarak adlandırdığımız Yeniköy’de hattan inen ilk araç olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bir diğer ilk ise Türkiye’nin ilk bağlanabilir fabrika çıkışlı ticari aracı olması. Bağlanabilirliği benimseyerek daha verimli, güvenli ve birbirine bağlı bir ticari ortamın önünü açıyoruz. Müşterilerimizin beklentileri en üst seviyede karşılayacak olan yeni nesil Transit Custom, yenilikçi, verimli ve güvenli özellikleriyle ticareti dönüştürmeye hazır.''

Segmentinin lideri Ford Custom ailesi tasarımı ile geleceğin ticari araç vizyonunu yeniden tanımlıyor. Custom, dış görünümüyle öne çıkarken, yüksek teknolojili iç tasarımı ile üstün bir deneyimin kapılarını açıyor. Custom’ın dinamik ve şık dış görünümü, yenilenmiş ön ve arka tamponunun yanı sıra yeni ızgara, yeni jantlar, geceyi gündüze dönüştüren LED farlar ile tamamlanıyor. İç tasarımda ise her iş alanına uygun inovatif çözümler ve akıllı teknolojilerle daha yüksek verim sağlıyor.

Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının kullanılmasını engellemeden 4 metre uzunluğundaki yükler rahatlıkla taşınabiliyor. Panel van müşterileri LED tavan aydınlatmaları sayesinde yüklerini daha kolay kontrol altında tutabiliyor.

Yeni iç mekân, Custom müşterilerinin sevdikleri pratiklikten, teknolojiden taviz vermeksizin kabin içi konforu artırıyor. Otomatik kayar kapı, alışılagelmiş kapıların tam olarak açılamadığı dar alanlarda, yolcuların araca girip çıkmasını kolaylaştırıyor.

MOBİL OFİS PAKETİ

Müşterilerin işlerini optimize etme amacıyla Transit Custom aynı zamanda Türkiye’de ve endüstride ilk olarak mobil ofis paketi sunuyor. Mobil Ofis paketinde yenilikçi, eğilebilir bir direksiyon öne çıkıyor. Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için ergonomik bir stant ya da rahatça yazı yazmak ve öğle yemeği molalarında kullanmak için düz bir masaya dönüşebiliyor. Pakette ayrıca daha parlak LED kabin aydınlatması ile belgeler ve cihazlar için güvenli bir saklama alanı da bulunuyor.

DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni nesil Custom, 136 PS ve 360 Nm tork üreten, 150 PS ve 360 Nm tork üreten, 170 PS ve 390 Nm tork üreten 2 litre dizel motor seçeneklerinde sunuluyor. Altı vitesli ileri manuel şanzımanın yanı sıra sekiz vitesli ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle, hızlı ve yumuşak vites geçişleri sağlıyor.

FORD TRANSIT CUSTOM FİYATI

Segmentinde öne çıkan yeni nesil Transit Custom, teknoloji, güvenlik ve üstün konfor özellikleri ile 1 milyon 97 bin TL tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.