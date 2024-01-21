Hyundai Assan ile Kocaelispor sponsorluk anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:48

Güncelleme: 21.01.2024 - 13:48

Hyundai Assan'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında sporun çeşitli dallarında gerçekleştirdiği sponsorluklar ve aktiviteler ile adından söz ettiren Hyundai, futbolun coşkusunu ve birleştirici gücünü yeni anlaşmalarla devam ettiriyor.

Bu kapsamda, 25 yıldır FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına destek veren, aynı zamanda dünyanın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen futbol kulüpleriyle işbirliklerini sürdüren Hyundai, çeşitli dönemlerde farklı alanlarda işbirliği yaptığı Kocaelispor ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kocaelispor’un 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık resmi sponsoru olan Hyundai’nin kulüple anlaşma töreni, markanın Türkiye’nin yanı sıra 40’tan fazla ülke için üretim yapan Kocaeli-İzmit’teki fabrikasında gerçekleştirildi.

BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, ''Futbol bizim için büyük bir birleştirici gücü temsil ediyor. Türkiye ve Güney Kore arasında 2002 Dünya Kupası’nda oynadığımız maçta bunu fazlasıyla hissettik ve bu an hala hepimizin hafızalarında yer alıyor. Kardeş ülkemiz Türkiye’de yaptığımız üretim, ihracat ve satış faaliyetlerimizle yer almaktan ve fabrikamızın bulunduğu şehrimizin başarılı takımı Kocaelispor’a tekrar destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise ''Dünya çapında birçok spor faaliyetinde yer alıyoruz ancak futbol bizim için sporseverlerle güçlü bir bağ kurduğumuz, tutkuyu ve coşkuyu en üst seviyede yaşadığımız bir kültür. Dünyada ve Türkiye'de birçok futbol takımıyla işbirliğimiz bulunuyor. Şimdi Kocaelispor ile bu işbirliklerimizi daha da büyütüyoruz. Üretim yaptığımız şehrimizin takımıyla bu yeni dönemde birlikteliğimizi güçlendirerek spora destek vermeye devam edeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da Türkiye'nin önemli kuruluşlarından ve markalarından biri olan Hyundai ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, ''Hyundai Assan'ın şehrimize ve ülkemize sağladığı katkı çok büyük. Bu yeni anlaşmamız sayesinde kulübümüze de önemli destek verdiği için Hyundai Assan'a ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz'' açıklamasında bulundu.