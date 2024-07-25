Hyundai durdurulamıyor! ABD satışları ile uçuşa geçti! Rekor kâr açıklandı...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:37

Güncelleme: 25.07.2024 - 14:37

Güney Koreli Hyundai Motor, olumlu döviz kurları ve yüksek marjlı spor hizmet araçlarının güçlü satışlarının kazançları artırmasıyla, haziran ayında sona eren üç aylık dönem için tahminleri aşarak rekor bir çeyreklik kâr ve gelir bildirdi.

Ancak otomobil üreticisi, enflasyon ve yüksek faiz oranlarının tüketicileri sıkıştırmasıyla yoğunlaşan fiyat rekabeti nedeniyle belirsiz bir görünüm konusunda uyarıda bulundu.

'DAHA ZORLU BİR İŞ GÖRÜNÜMÜ'

Kazanç açıklamasında, “Otomobillere yönelik tüketici talebi zayıflarken, daha fazla rekabet olmasını bekliyoruz ve teşviklerin miktarının da artması muhtemel... daha zorlu bir iş görünümü yaratıyor” denildi.

Bağlı kuruluşu Kia ile birlikte, satışlar bakımından dünyanın 3 numaralı otomobil üreticisi olan Hyundai Motor, Nisan-Haziran dönemi için bir önceki yıl 3,2 trilyon won olan net kârını 4 trilyon won (2,89 milyar dolar) olarak açıkladı.

Bu rakam, LSEG SmartEstimate tarafından derlenen ve daha istikrarlı bir şekilde doğru tahminler yapan analistlerin tahminlerine ağırlık veren 21 analistin ortalama 3,4 trilyon wonluk kâr tahminiyle karşılaştırıldı.

Net kâr, 2022 yılının ikinci çeyreğinde elde edilen bir önceki rekor seviyeden bu yana elde edilen en yüksek çeyrek kârı oldu.

NISSAN KÂRI ERİDİ

Japon rakibi Nissan ilk çeyrek kârının neredeyse tamamen silindiğini gördü ve ABD'deki derin indirimlerin şirketin marjlarını düşürmesi nedeniyle yıllık görünümünü düşürdü.

Hyundai, ABD'de premium SUV modellerinin ve hibrit araçların satışlarını artırarak elektrikli araç lideri Tesla ve Ford gibi diğer eski otomobil üreticileri de dahil olmak üzere bazı rakiplerini geride bıraktı ve bu da iç pazardaki uzun süreli satış zayıflığını telafi etmesine yardımcı oldu.

Hyundai'nin en büyük ikinci pazarı olan Güney Kore'deki yurtiçi araç satışları, tüketicilerin artan enflasyon ve zayıf ekonomiyle boğuşmaya devam etmesi nedeniyle, ikinci çeyrekte yüzde 10 düşerek bir önceki çeyrekteki yüzde 16'lık düşüşün üzerine çıktı.

SUV MODELLERİ İLE DAMGA VURDU

ABD'deki araç satışları ikinci çeyrekte yüzde 2,2 artış gösterdi. Hyundai, yüksek marjlı SUV satışlarının toplamın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu ve hibrit araç satışlarının bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 42 arttığını söyledi.

Analistler de ikinci çeyrekteki olumlu döviz kurunun Hyundai'nin kâr artışına yardımcı olduğunu söyledi.

Bu çeyrekte won dolar karşısında bir önceki yıla göre %4,3 değer kaybederek Hyundai'nin yurtdışı satışlarını ve kârını artırdı.

Güney Kore Won'u Türk Lirası karşısında ise son bir yılda yüzde 8,16 değer kazandı.