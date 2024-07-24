Fiat'tan sürdürülebilir mobilite işbirliği: Kısa dönem kiralık Topolino...
Fiat, Voltify işbirliğiyle, çevre dostu ve kompakt ürünü Topolino için abonelik modelini devreye alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre toplumun değişen ihtiyaçlarına ve iyi müşteri deneyimine yönelik mobilite çözümleri geliştirmeye devam eden Fiat, Topolino modeli için Voltify ile işbirliği yaparak abonelik modelini devreye alacak.
FIAT TOPOLİNO
Mikromobilite alanında devreye alınan yenilikçi uygulama, kullanıcıların risk almadan, esnek kullanım şartları ve uygun bir maliyetle Topolino'yu deneyimlemelerine olanak sağlayacak.
FIAT VE VOLTIFY İŞBİRLİĞİ
Fiat ve Voltify'ın sunduğu abonelik modeliyle kısa dönemli araç kiralamayla operasyonel kiralamanın iyi özellikleri bir araya getiriliyor. Abonelik modelinde, operasyonel kiralamada yer alan tüm hizmetler kapsam dahilinde olurken, 2 veya 3 yıla varan uzun dönem kontrat bağlayıcılığı ortadan kalkıyor.
Fiat ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan Voltify'ın sundukları esnek abonelik modeli, kullanıcıların Topolino'yu ihtiyaçlarına göre kullanmalarına olanak tanıyacak.
FIAT TOPOLİNO KİRALAMA
Modelle kullanıcılar Topolino modelini deneyimleme imkanı bulurken, araç sahibi olmanın getirdiği masraflardan muaf olacak. Otomobil kullanımında kolaylık ve esneklik sağlayan abonelik modeli kapsamında Topolino'ya, aylık 19 bin 900 lira + KDV'den başlayan ve abonelik döneminde değişmeyen fiyatlarla ulaşılabilecek.
ÇEVRE DOSTU
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat markası olarak, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik adımlarını hızlandırdıklarını belirterek, ''Voltify ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, Topolino'nun çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Araç sahipliğine alternatiflerden biri olan abonelik modeliyle kullanıcılarımıza esneklik ve konfor sunarak, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir ve sürdürülebilir kılma yolunda bir adım daha atıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Voltify CEO'su Mehmet Yiğit de şu değerlendirmelerde bulundu:
''Fiat ile yaptığımız bu işbirliği, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Topolino'nun çevre dostu ve kompakt yapısı, Voltify'ın esnek abonelik modeli ile birleşerek kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim sunacak. Bu işbirliği, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılığımızın bir göstergesidir.''
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