Fiat'tan sürdürülebilir mobilite işbirliği: Kısa dönem kiralık Topolino...

ÇEVRE DOSTU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat markası olarak, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik adımlarını hızlandırdıklarını belirterek, ''Voltify ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, Topolino'nun çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Araç sahipliğine alternatiflerden biri olan abonelik modeliyle kullanıcılarımıza esneklik ve konfor sunarak, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir ve sürdürülebilir kılma yolunda bir adım daha atıyoruz'' ifadelerini kullandı.