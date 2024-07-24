Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

Kâr marjlarının düşüklüğü uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan ihtiyacı ortaya çıkarınca Tesla düşüşe geçti. Hisseler düşüşe geçti, saatler içinde 63 milyar dolarlık kayıp oluştu...

Reuters
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:22
Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

Tesla hisseleri, elektrikli araç üreticisinin kâr marjının son beş yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından ABD'de piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8 değer kaybetti ve fiyat indirimlerine güvenmek yerine satışları artırmak için daha düşük fiyatlı araçlar üretmenin aciliyetini gündeme getirdi.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI

Visible Alpha'ya göre, Tesla'nın zorlu bir pazarda satışları artırmak için yaptığı fiyat indirimleri ve teşvikler, düzenleyici krediler hariç otomotiv brüt marjlarının ikinci çeyrek için yüzde 14,6 olmasına yol açtı ve analistlerin yüzde 16,29'luk tahminlerinin gerisinde kaldı.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

'YENİ MODELLERİN ÜRETİMİNE...'

Goldman Sachs analistleri bir notta, “Tesla, şirketin 2025'te beklediği yeni düşük maliyetli modellerin üretimine başlayana kadar, fiyatlandırma / teşviklerin önemli bir talep kaldıracı olmaya devam edebileceğine ve marjlar üzerinde baskı oluşturabileceğine inanıyoruz” dedi.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

YÜZDE 7.9'LUK DÜŞÜŞ

Şirketin hisse senedi fiyatı ABD'de piyasa öncesi erken işlemlerde yüzde 7.9 düşüşle 226,40 dolara geriledi ve Tesla'nın yaklaşık 63,7 milyar dolar piyasa değeri kaybetmesine yol açtı.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

Tesla'nın elektrikli araç teslimatları, uygun fiyatlı yeni modellerin eksikliği alıcıları rakip elektrikli araç üreticilerine yönelttiği için iki çeyrek üst üste düştü.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

'TESLA İÇİN İŞLER ZORLAŞTI'

Tesla CEO'su Elon Musk, kazanç sonrası yaptığı bir görüşmede bu rakiplerin “elektrikli araçlarını çok önemli ölçüde indirdiklerini, bunun da Tesla için işleri biraz daha zorlaştırdığını” söyledi.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

Bununla birlikte, Piper Sandler'da kıdemli bir araştırma analisti olan Alexander Potter, Tesla'nın kendi kendine sürüş yazılımı ve diğer yapay zeka destekli ürünleri ticarileştirme konusundaki daha geniş hırsı göz önüne alındığında, “Otomotiv brüt kâr marjındaki bu ardışık dalgalanmalardan bahsetmeyi pek gerektirmiyor” dedi.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

DÖRT ÇEYREK GERİDE KALDI 

Tesla üst üste dördüncü çeyrekte de kazanç hedeflerini tutturamadı. Musk yıllar boyunca Tesla'yı bir teknoloji şirketi olarak tanıttı ve otonom sürüş teknolojisini anahtar olarak kullandı. Salı günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl insan gözetimi olmaksızın kendi kendine giden Tesla araçlarının olmaması halinde şok olacağını söyledi.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

ANALİSTLER GERÇEKÇİ GÖRMÜYOR

Teknoloji olmasa da bazı analistler zaman çizelgesi konusunda şüpheciydi. RBC'den Tom Narayan, “Şirketin düzenleyici onayları güvence altına alma kabiliyeti konusunda endişeliyiz ve bir hizmet teklifi için 2025 zaman çizelgesini gerçekçi görmüyoruz” dedi.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

Yine de hayal kırıklığı yaratan çeyrek sonuçlarına rağmen, LSEG verilerine göre, hisse senedini kapsayan 50 analistten sadece biri notunu düşürürdü.

Elektriklide talep uygun fiyatlı modellere kaydıkça Tesla'da düşüş sürüyor! Hisseler çakıldı...

YÜZDE 13 VURGUSU

Veriler, analistlerin ortalama olarak hisse senedini hâlâ “tut” olarak değerlendirdiklerini, ancak 212,50 dolarlık medyan fiyat hedeflerinin önümüzdeki birkaç ay içinde fiyatın yüzde 13 düşmesini beklediklerini gösteriyor.

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