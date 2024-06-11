Hyundai'nin en uygun modeli geliyor: 1 milyon TL'nin altında, 400 km menzil...

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:05

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:05

Hyundai Motor Company, A segmentindeki yeni kompakt elektrikli araç (EV) modelinin adını ve ilk görsellerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngilizce "intimate-innovative" (samimi ve yenilikçi) kelimelerinden türetilen Inster adlı araçta ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer veriliyor.

Hyundai'nin yeni yarı kompakt EV modelinin kökleri, 2021'de tanıtılarak yalnızca Kore pazarında satışa sunulan benzinli Casper'a dayanıyor.

Tamamen elektrikli olarak geliştirilen Hyundai Inster, sürüş dinamikleri açısından da segmentinde dikkati çekiyor.

Paylaşılan görüntülerde şık tasarımı vurgulayan en önemli kriterin imza niteliğindeki led gündüz farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri olduğu görülüyor.

Aydınlatmalara ek olarak, arka taraftaki ışık imzası da kompakt bir SUV profili sergiliyor.

Hyundai İnster'ın dünya lansmanı, ay sonu düzenlenecek Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

HYUNDAI INSTER TEKNIİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Hyundai modelinin Dacia Spring'i rakip aldığı ancak menzilin 400 kilometreye varacağı ve 65 beygirlik Spring'den daha güçlü olacağı iddia ediliyor.

HYUNDAI INSTER FİYATI

Fiyatın ise ekim ayında satışa sunulacak yeni Citreon e-C3'ün altında olması bekleniyor. Bu da modelin Türkiye'de 1 milyon liranın altında satışa sunulabileceği anlamına geliyor.