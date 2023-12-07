İddia: Tesla'nın en ucuz aracının üretileceği ülke belli oldu

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:11

Tesla'nın Şanghay'daki Giga fabrikasının üçüncü aşamasının inşaatına, 25 bin dolardan satılacak olan yeni bir araç üretme hedefine yönelik olarak yeniden başlamayı planladığı iddia edildi. Nisan ayında, Tesla'nın Şanghay'da yılda 40 GWh üretim kapasitesine sahip bir enerji depolama fabrikası kurma planlarını açıklamıştı. Bu açıklamada, Giga fabrikasının genişletilmesinin üçüncü aşamasına dair bir plana değinilmemişti.

Tesla'nın bu genişleme planına dair bilgilere göre, Giga Shanghai'nın üçüncü bölümü, Tesla'nın 2023'e kadar yılda 20 milyon elektrikli araç satma hedefine ulaşması için tasarlanmış olan yeni bir 25 bin araca odaklanacak. Şanghay fabrikası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir artışla 853.603 araç teslim ederek Tesla'nın en verimli üretim tesisi konumunda bulunuyor. Şanghay fabrikasındaki üretim sürecinin Teksas'taki fabrikaya kıyasla daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Tesla'nın enerji depolama tesisleri olarak adlandırılan Şanghay'daki 40 GWh Megafactory'nin, ABD dışındaki ilk tesis olacağı ve enerji depolama üretimine odaklanacağı ifade ediliyor. Elon Musk'ın verdiği bir röportajda, 25 bin dolar olan yeni modelin seri üretiminde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilirken, bu aracın en erken 2025 ortalarına kadar teslim edilmeyeceği ifade etti.