İkinci el araç verileri açıklandı: Ortalama fiyat 23 bin lira arttı!
19.09.2025 10:59:00
AA
Ağustos ayı ikinci el araç ilan verileri paylaşıldı. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatların, ağustosta hazirana kıyasla yüzde 0,43 oranında arttığı görüldü.

Ağustos ayının ikinci el ilan verilerine ilişkin arabam.com'un hazırladığı analizi yayımlandı.

FİYAT ARTIŞI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan 'arabam.com Aylık Fiyat Endeksi'ne göre, temmuzda 817 bin 985 lira seviyesindeki ilan fiyatları ağustosta ortalama 841 bin 782 lira oldu. Böylelikle ortalama fiyatın 23 bin 887 lira arttığı ortaya çıktı.

 

ENFLASYONUN ÜZERİNDE FİYAT ARTIŞI

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, ağustosta hazirana kıyasla yüzde 0,43 oranında arttı. Böylece, yılın başından bu yana ilk kez reel fiyatlarda artış kaydedildi.

 

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKALAR

arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modeller Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak sıralandı.

 

1 MİLYON LİRA ÜZERİNDEKİ İLANLARDA ARTIŞ

Bu dönemde 500 bin liraya kadar araçların ilan oranı yüzde 3,2 puan azalırken, 1 milyon lira ve üzerindeki araç ilanlarının oranı yüzde 3,4 puan artış gösterdi. 500 bin 1 liradan 1 milyon liraya kadar araçların ilanı ise benzer oranda seyretti.

 

ARAÇ YAŞINA GÖRE İLANLAR

Ağustosta 5 yaşa kadar araçların ilan oranı, temmuza göre yüzde 1,9 puan artarak yüzde 31,6'ya yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,3 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar yüzde 11,6 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise temmuza kıyasla yüzde 2,1 puanlık düşüşle yüzde 13,9 seviyesine geriledi.

 

DİZEL ARAÇ İLANLARI

İlana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ağustosta dizel araçların ilan oranı artışını sürdürdü. Dizel araçların payı, temmuza göre yüzde 0,68 puan artarak yüzde 46,20'ye yükseldi. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 0,81 puanlık artışla yüzde 37,99 seviyesine yükselirken, LPG'li araçların oranı da yüzde 1,8 puanlık düşüşle yüzde 12,84'e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı küçük bir artışla yüzde 1,01'e yükselirken, hibrit araçların oranı yüzde 1,96 olarak kaydedildi.

 

OTOMATİK VİTESLİLER ARTIYOR

Ağustosta otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Temmuz ayında yüzde 39 seviyesindeki otomatik vitesli araçların ilan oranı, ağustosta yüzde 41'e yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 1 puan azalarak yüzde 53'e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 7 seviyesinde sabit kaldı.

 

