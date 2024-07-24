İkinci el otomobil piyasası karıştı: Oto galeriler batıyor mu? Fahiş fiyatlarla satış...

Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:24

Güncelleme: 24.07.2024 - 11:24

Sıfır otomobillerdeki kampanyalı satışlar ve krediye erişimin olmadığı ikinci el otomobil pazarı daralmaya devam ediyor. İkinci el otomobil satışları, son 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

TÜİK'in motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre haziranda ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 azalarak 485 bin adet ile sınırlı kaldı.

Oto galeriler satışların düşük olduğunu çok az araç satıldığını ayakta durmakta güçlük çektiklerini söylerken sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan ''Otomobil Piyasası Görünümü'' raporunun haziran ayı sonuçlarına göre ise reel satış fiyatlarındaki düşüş 12 aydır devam ediyor.

Fiyatların 12 aylık düşüşüne ya da bir diğer ifade ile enflasyonun altında artmasına rağmen ikinci el otomobil satışları düşmeye devam ediyor.

Bu piyasa içinde işleri yolunda giden faaliyetlerini piyasa koşullarına göre belirleyenler de var.

Ataşehir’de galericilik yapan esnaf Mehmet Şahin ve Nihat Dindar haftada ortalama 7 araç sattıklarını aktardı. Şahin, araçların olması gereken değerden pazara konulduğunda rahatça müşteri bulunduğunu ifade etti.

DARALMA VE KAPANMA

Galerici esnafı Mehmet Şahin, “Sosyal medyada bir söz konusu olay dolaşıyor ama bu galericiler kim biz bunu açıkçası bilmiyoruz. İnsanlar kendilerini galerici diye tabir ediyor. Manavı, bakkalı ve kasabı baktığınız zaman herkes galerici olmuş. Biz aslında satış yapıyoruz, aracı piyasasında aldığınız ve sattığınız süre içerisinde araç satılıyor. Şu anda araç satılmıyor diye bir durum söz konusu kesinlikle değil. Biz günde en az 2 araç satışı yapıyoruz ve bugün 4 tane araç satışımız oldu. Notere gidilmiyor deniyor ama gerçek dışı. Sektörün daralma ve kapanma gibi durumları söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama yüzde 25'lik daralma ile tezat oluşturmakla birlikte daralmadan daha tecrübesiz oto galerilerin etkilendiği sonucuna varmak da mümkün.

'GALERİCİLİK YAPAN MESLEK GRUPLARI...'

Esnaf Nihat Dindar ise Mehmet Şahin'in ifadesine paralel olarak yaptığı açıklamada “Bir dönem fiyatlar çok şişirildi. O yüzden herkes, alakası olmayan meslek grupları galericilik yapmaya çalıştı. Şimdi hepsi teker teker patladı. Bu işi severek, isteyerek yapanlar devam ediyor” ifadelerini kullandı. Batan firmalara dikkat çekti. Bu firmaların sektörden çıkması ile hizmet vermeye devam eden oto galerilerin eski satış rakamlarına ulaştığını savundu.