İran plakalı araçlara yönelik depo muafiyeti kısıtlandı!
Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için standart depo muafiyeti uygulanmayacağına yönelik cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar, Türk plakalı ticari taşıtların İran'dan ülkeye giriş yaptığı sırada İran'dan yakıt alıp almadığına bakılmadan depo hacmi kadar akaryakıt aldığı varsayılarak ücret tahsil edilmesi uygulamasına mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amacıyla, İran plakalı ticari taşıtlara getirilen standart depo muafiyetinin kısıtlanması amacıyla alındı.
Buna göre, Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenen standart depo muafiyeti, otobüsler hariç Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmayacak.
Otobüsler hariç İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanan özel tüketim vergisi tutarının yüzde 155 fazlası vergi ve maktu vergi tahsil edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Suriye'deki son durum ne?
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- Mahkeme Başkanı: 'Bu gece kararımızı açıklayacağız'
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Sendikalara 'grev', Erdoğan'a 'istifa' çağrısı!