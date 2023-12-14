İstanbul'da başladı: Elektrikli otomobil kiralama ile çevre dostu ulaşım

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:43

Mint Elektrikli Araç Teknolojileri tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşan filosuyla hizmet veren Minbee, dakikalık, saatlik ve günlük kiralama seçenekleriyle İstanbul’da ulaşıma pratik ve çevreci bir alternatif sunuyor. Minbee, İstanbul’un merkezi lokasyonlarında bulunan kirala-ulaş-bırak modeliyle ulaşıma hız katıyor.

Mint Elektrikli Araç Teknolojileri marka çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Minbee, şehir içi ulaşımda hayatı kolaylaştıran konforlu ve keyifli bir deneyim sunuyor. Türkiye’de ilk yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşan filosuyla 0 karbon salınımı sağlayan çevre dostu marka, Fiat 500e model araçları ile şehrin yeni gözdesi oldu.

Kullanıcı dostu arayüze sahip Minbee uygulaması ile kolaylıkla dijital üyelik oluşturularak ister dakikalık ister günlük araç kiralanabiliyor.

ŞARJ TAKİBİ VE OTOPARK HİZMETİ

Minbee, tüm araçlarının şarj takibini ve dolumunu gerçekleştirirken kullanıcılarına konforlu bir yolculuk sunuyor. Araçlar, hiçbir ücret ödemeden İSPARK alanlarına ya da trafik kurallarına uygun yerlere park edilebiliyor. Minbee kullanıcıları, araçlara İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda, kendilerine en yakın lokasyonlardan erişebiliyor.

EKOLOJİK ULAŞIM ALTERNATİFİ

Minbee, yenilenebilir enerji kullanan yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşan filosuyla, doğaya salınan CO2’yi azaltıyor. Sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu iş modeli sayesinde geleceği korumaya katkı sağlıyor.

Minbee uygulaması App Store ve Google Play üzerinden indirilerek kolaylıkla kullanılabiliyor.