Isuzu ve Honda'nın hidrojen yakıtlı 'Felaket Kamyonu' tanıtıldı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:02

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:02

Isuzu ve Honda, birkaç gün içinde Japonya Mobilite Fuarı'nda ilk kez kamuoyuna tanıtılacak olan ortak geliştirdikleri yakıt hücreli kamyonun adını ve teknik özelliklerini açıkladı.

Kamyon "Giga Fuel Cell" olarak adlandırılıyor ve toplam ağırlığı 25 ton. electrive.com'da yer alan habere göre her biri 103 kW güce ve 56 kilogram hidrojen depolama kapasitesine sahip Honda'nın dört yakıt hücresi yığınına sahip. Gücünü 320 kW'lık bir elektrik motorundan alıyor ve yakıt ikmali durakları arasında 800 kilometreye kadar yol kat edebileceği söyleniyor. Ölçüleri 11,980mm / 2,490mm / 3,770mm.

FELAKET ZAMANLARINDA İŞE YARAYACAK!

H2 kamyonu mobil bir güç istasyonu olarak da kullanılabiliyor. Honda, felaket zamanlarında işe yarayabilecek "harici bir güç çıkışı işlevi ile donatılmıştır" diyor. İki bağlantı noktası (CHAdeMO konektörleri) 530 kWh'ye kadar güç sağlayabiliyor.

Isuzu ve Honda'ya göre, Giga Yakıt Hücresi üretim modeli 2027 yılında yollara çıkacak. Gösteri testlerinin mali yıl sonundan önce, yani 31 Mart 2024'ten önce başlayacağı söyleniyor.

Honda ve Isuzu Motors, 2020'nin başlarında yakıt hücresiyle çalışan ağır hizmet kamyonları üzerinde ortak araştırma yapma konusunda anlaşmıştı. Mayıs ayında hidrojenle çalışan bir kamyonu piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladılar.

Honda, Şubat 2023'te kendi kullanımı ve pazarlaması için yakıt hücrelerinin kullanımına yönelik gelecek stratejisini yayınladı. O dönemde üretici, yakıt hücresi sisteminin kullanımı için yakıt hücresi çalışmalarını dört temel alana ayırmaya karar verdi. Bunlar; yakıt hücreli araçlar, ticari araçlar, sabit güç istasyonları ve inşaat makineleri.

Isuzu ayrıca yakıt hücreli kamyonlar alanında, örneğin Hino ve Toyota ile hafif ticari kamyonlar alanında diğer ortaklıkları da takip ediyor.