Lancia yeniden doğuyor! Delta, Gamma ve Ypsilon'da geri sayıma geçildi...

Yayınlanma: 20.10.2023 - 18:11

Güncelleme: 20.10.2023 - 18:11

Lancia, önümüzdeki yıldan itibaren sunulacak yeni modellerine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Lancia, Stellantis ana şirketinin yıllar süren ihmalinin ardından gelecek için sağlam bir planla geri dönüyor. Marka, en parlak dönemlerinde olduğu gibi aynı yüksek teknoloji ve yüksek tasarım felsefesini üç yeni modelde somutlaştırmayı hedefliyor.

Yeni Lancia serisinin 2024'ten itibaren şekillenmeye başlayacağı ifade ediliyor.

YENİ LANCİA YPSILON

Bu üç yeni Lancia'dan ilki, hem hibrit hem de tam elektrikli versiyonlara sahip yepyeni bir Ypsilon olacak.

Mevcut Ypsilon 12 yılı aşkın bir süredir satışta ve anavatanı İtalya'daki güçlü satışlar sayesinde yüksek adetlerle satmaya devam ediyor. Bu yeni nesil muhtemelen mevcut otomobilin süpermini formunu paylaşacak ve büyük olasılıkla Peugeot 208 ve Vauxhall Corsa'da da kullanılan CMP ve e-CMP platformlarının üzerine kurulacak.

Bu modelin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AMİRAL GEMİSİ LANCIA GAMMA

2. sırada Stellantis STLA Medium platformunu kullanan ve İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilen saf elektrikli bir fastback olan amiral gemisi Lancia Gamma yer alıyor. 4,7 m uzunluğundaki bu alçak ve şık elektrikli otomobil, Audi A5 Sportback'e benzer bir boyutta olacak ve yaklaşık 700 kilometrelik menzil değeri sunacak. Ayrıca bu modelin önden veya dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip hem tek hem de çift motorlu versiyonlarla satışa sunulması ve markanın performans yeteneklerinin zirvesini temsil edecek bir diğer verisyona daha sahip olması bekleniyor.

LANCIA DELTA DA DÖNÜYOR

Son yeni Lancia modeli ise markanın en ünlü ismi olan Delta'yı 2028'den itibaren tamamen elektrikli bir model olarak yeniden başlatacak. Bu son otomobil hakkında çok az ayrıntı teyit edildi, ancak markanın Delta Integrale, Delta S4 ve 037 gibi yüksek performanslı modellerden oluşan ünlü mirasını potansiyel bir crossover formunda yönlendirmesi bekleniyor.