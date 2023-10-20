Tesla'nın yenilediği Model 3 zamlandı: İşte Tesla Model 3 Türkiye fiyatları

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:05

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:05

Eylül ayının başında tanıtılan makyajlı Model 3, Çin'de arkadan itişli temel versiyon için 259.900 yuan (yaklaşık 34.300 Euro'ya eşdeğer) ve dört tekerlekten çekişli versiyon için 295.900 yuan'dan (yaklaşık 39.100 Euro) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Revize edilmiş Model 3'ün başlangıç fiyatı, elektrikli sedanın daha önce mevcut olan temel versiyonundan daha yüksek. Giriş seviyesi arkadan itişli ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli performans versiyonları Çin'de daha önce sırasıyla 231.900 ve 331.900 yuandan satışa sunulmuştu.

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Tesla Model 3 makyajın ardından giriş modelinde yüzde 11.20, dört tekerlekten çekişli versiyonda ise yüzde 12.16 zamlanmış oldu.

Buna karşılık, Çin test döngüsüne göre her iki modelin de menzili, giriş seviyesi arkadan itişli versiyon için 556'dan 606 kilometreye ve performans Model 3 için 675'ten 713 kilometreye çıktı.

Tesla, eylül ayında makyajlı modeli tanıttığında bataryalar hakkında herhangi bir bilgi vermezken, CN EV Post şimdi Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından tutulan ve açıklanan bir araç kataloğuna dayanarak 60 veya 78,4 kWh batarya kapasitelerinden bahsediyor. Önceden bilinen 208 veya 363 kW güç değerleri ve 201 km/sa ile sınırlı azami hız ise daha önce sırasıyla 225 veya 233 km/sa olarak belirlenmişti.

Yeni versiyonun dışında, özellikle önemli ölçüde ön bölüm ve arka lambaların tasarımı revize edildi.

YENİ MODEL 3 BOYUTLARI

Yeni Model 3 4,72 metre uzunluğunda, dış aynalarla birlikte 2,09 metre genişliğinde ve 1,44 metre yüksekliğinde. Bagaj alanıysa 682 litre olarak belirtiliyor. Arkadan itişli Model 3 1,765 kilogram ağırlığındayken, Long Range ise 1,828 kilogram olarak ifade ediliyor.

TESLA MODEL 3 İÇ MEKAN

Tesla ayrıca iç mekanda da çeşitli değişiklikler yaptı. Bunlar arasında yeni bir direksiyon simidi, arkada sekiz inçlik ek bir ekran, daha kaliteli malzemeler ve geliştirilmiş bir ses sistemi yer alıyor. Ayrıca ortam aydınlatması ve havalandırmalı koltuklar da mevcut.

Tesla, Model 3'te gösterge ve gelecekteki sürüş vitesi seçimi için direksiyon kolonu kollarını da ortadan kaldıracak. Dönüş sinyalleri ve farlar, Model S/X'te olduğu gibi direksiyon simidindeki düğmelerle çalıştırılıyor. Ancak yuvarlak bir direksiyon simidi kalıyor ve çatallı yapı sunulmuyor. Ayrıca her tarafa akustik camlar takılmış durumda ve bu nedenle içerisi fark edilir derecede daha sessiz.

YENİ MODEL 3 NE ZAMAN AVRUPA'YA GELECEK?

Tesla, İrlanda ve İngiltere'de revize edilmiş Model 3'ün satışına başladı. Burada ilk üniteler önümüzdeki yılın başlarında müşterilere teslim edilecek.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI

Tesla Model Y arkadan itiş: 2.207.844 TL

Tesla Model Y dört çeker Long Range: 2.765.030 TL

Tesla Model Y dört çeker Performance: 2.877.542 TL

TESLA MODEL 3 TÜRKİYE FİYATLARI

Tesla Model Y Çin'de başlangıç fiyatı 263 bin 900 yuan olarak satışa sunuluyor. Yenilenen Tesla Model 3'ün başlangıç fiyatı ise 259.900 yuan.

Tesla'nın makyajlı Model 3'ü Türkiye'de satışa sunması durumunda benzer fiyat farkları uygulanırsa fiyatların şu şekilde sıralanması bekleniyor:

Tesla Model 3 arkadan itiş: 2.174.377 TL

Tesla Model 3 dört çeker Long Range: 2.723.117 TL

Tesla Model 3 dört çeker Performance: 2.833.924 TL